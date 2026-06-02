क्या तेलंगाना तुम्हारे बाप की जगह है, मुझे धमकाने वाले कौन होते हो? पवन कल्याण किस पर भड़के
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा, “कुछ नेता कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद में कैसे प्रवेश करूंगा। क्या तेलंगाना तुम्हारे बाप की जगह है? तुम मुझे धमकाने वाले कौन होते हो?”
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में जोरदार बयान दिए। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सूरत या महाराष्ट्र में तेलुगू लोगों को रहने से रोकने की बात कहीं भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। पवन कल्याण ने टीएमसी नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को भगाने की बात कही थी, लेकिन लोगों ने खुद टीएमसी नेताओं को भगा दिया। उन्होंने कांग्रेस, सीपीएम और एआईएमआईएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि तेलंगाना के विभाजन का तरीका गलत था, लेकिन जनसेना कभी तेलंगाना के खिलाफ नहीं रही।
पवन कल्याण ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जवाब मांगते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता अलगाववादी रवैया अपनाते हुए आंध्र प्रदेश में आने की बात करते हैं, जो पाखंड है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता पर सवाल उठाया कि तब क्यों चुप रहे। पवन कल्याण ने स्पष्ट किया कि वे तेलंगाना का दौरा वोट के लिए नहीं, बल्कि तेलंगाना से लगाव के कारण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "कुछ नेता कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद में कैसे प्रवेश करूंगा? क्या तेलंगाना तुम्हारे बाप की जगह है?" उन्होंने तेलंगाना आंदोलन से पहले भी अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख किया और नक्सल प्रभावित इलाकों के अपने दौरे की याद दिलाई।
तेलंगाना स्थापना दिवस पर गरजे पवन कल्याण
पवन कल्याण ने तेलंगाना के सभी लोगों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि जनसेना तेलंगाना की संस्कृति और गौरव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पवन कल्याण ने 2007 के दौर की याद दिलाते हुए कहा कि आज विरोध करने वाले नेता तब मौजूद भी नहीं थे। उन्होंने तांडूर जैसे इलाकों का दौरा करने का जिक्र करते हुए विपक्षी नेताओं पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में न जाने का आरोप लगाया।
कांग्रेस ने पवन कल्याण पर किया पलटवार
इधर, तेलंगाना सरकार के विधान पार्षद अडंकी दयाकर ने पवन कल्याण पर राज्य में अशांति और भावनात्मक विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि पवन कल्याण ने 'नव निर्माण सभा' के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक लाभ के लिए पवन कल्याण का इस्तेमाल कर तेलंगाना की भावना को भड़का रही है और अप्रत्यक्ष रूप से बीआरएस को मजबूत कर रही है। दयाकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी और राज्य व आंध्र प्रदेश के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें