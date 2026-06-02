क्या तेलंगाना तुम्हारे बाप की जगह है, मुझे धमकाने वाले कौन होते हो? पवन कल्याण किस पर भड़के

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा, “कुछ नेता कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद में कैसे प्रवेश करूंगा। क्या तेलंगाना तुम्हारे बाप की जगह है? तुम मुझे धमकाने वाले कौन होते हो?”

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में जोरदार बयान दिए। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सूरत या महाराष्ट्र में तेलुगू लोगों को रहने से रोकने की बात कहीं भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। पवन कल्याण ने टीएमसी नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को भगाने की बात कही थी, लेकिन लोगों ने खुद टीएमसी नेताओं को भगा दिया। उन्होंने कांग्रेस, सीपीएम और एआईएमआईएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि तेलंगाना के विभाजन का तरीका गलत था, लेकिन जनसेना कभी तेलंगाना के खिलाफ नहीं रही।

पवन कल्याण ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जवाब मांगते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता अलगाववादी रवैया अपनाते हुए आंध्र प्रदेश में आने की बात करते हैं, जो पाखंड है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता पर सवाल उठाया कि तब क्यों चुप रहे। पवन कल्याण ने स्पष्ट किया कि वे तेलंगाना का दौरा वोट के लिए नहीं, बल्कि तेलंगाना से लगाव के कारण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "कुछ नेता कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद में कैसे प्रवेश करूंगा? क्या तेलंगाना तुम्हारे बाप की जगह है?" उन्होंने तेलंगाना आंदोलन से पहले भी अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख किया और नक्सल प्रभावित इलाकों के अपने दौरे की याद दिलाई।

तेलंगाना स्थापना दिवस पर गरजे पवन कल्याण पवन कल्याण ने तेलंगाना के सभी लोगों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि जनसेना तेलंगाना की संस्कृति और गौरव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पवन कल्याण ने 2007 के दौर की याद दिलाते हुए कहा कि आज विरोध करने वाले नेता तब मौजूद भी नहीं थे। उन्होंने तांडूर जैसे इलाकों का दौरा करने का जिक्र करते हुए विपक्षी नेताओं पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में न जाने का आरोप लगाया।