'उनकी आंखों में आंसू थे', कॉकरोच प्रदर्शन में पीएम मोदी अपशब्द कहे जाने पर पवन कल्याण

Pawan Kalyan: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी को गालियां दिए जाने पर आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि पीएम मोदी ने कितने संघर्षों का सामना किया है।

PM Modi: केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के सहयोगी जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने कॉकरोच प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है और उन्हें तब तक सत्ता में बने रहना चाहिए, जब तक वह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से पीएम मोदी के साथ खड़े होने की अपील करते हुए कहा कि वही भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं। पवन कल्याण के बाद दूसरे सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि भारत भाग्यशाली है कि पीएम मोदी जैसा नेता मिला।

शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के भोगापुरण में अल्लूरी सीमाराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए दोनों नेता उपस्थित थे। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने पीएम मोदी को गालियां देने वालों की आलोचना की। उन्होंने कहा, "उनका (मोदी का) दिल भर आया। आंखों में आंस आ गए। उन्हें बुरा लगा।"

आज की पीढ़ी की पीएम मोदी के संघर्षों के बारे में पता नहीं- पवन कल्याण कल्याण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नई पीढ़ी को अभी तक पीएम मोदी के संघर्षों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, "आप जितना ज्यादा काम करते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी आलोचना होती है। नई पीढ़ी क्या जानें? उन्होंने किन-किन संघर्षों का सामना किया है। एक परिवार चलाना भी कितना मुश्किल होता है। क्या 140 करोड़ लोगों को संभालना कोई मामूली बात है? यह तो देश को आगे ले जाने वाला नेता ही समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं?"

पीएम मोदी का साथ देने की अपील करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि वह लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के विकास से जलने वाले बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। कल्याण ने कहा, "ऐसा कोई भी नेता नहीं है, जो पीएम मोदी को हरा सके और न ही ऐसा कोई नेता सामने आएगा। भले ही कुछ लोग उन्हें गालियां देते हैं लेकिन वह अपना काम करते रहते हैं।"

भारत भाग्यशाली, पीएम मोदी जैसा नेता मिला- चंद्रबाबू नायडू इस कार्यक्रम के दौरान आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देश संकट का सामना कर रहे हैं। नया नेता खोज रहे हैं। ऐसे में भारत भाग्यशाली है कि उसे नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है। हमारा लोकतंत्र परखा हुआ है। हमारा नेता भी परखा हुआ है। पीएम मोदी पिछले 25 सालों से राज्य और देश का नेतृत्व कर रहे हैं।