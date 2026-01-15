Hindi NewsIndia NewsPatnaik expelled two MLAs from BJD accusing them of indulging in anti party activities
पटनायक ने दो विधायकों BJD से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप
संक्षेप:
बीजू जनता दल के पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने तत्काल प्रभाव से पार्टी के दो विधायकों को दल से निकाल दिया है। पार्टी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक इन दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
Jan 15, 2026 07:46 pm IST
ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के दो विधायकों को निलंबित कर दिया है। इन विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पटनायक द्वारा साइन किए गए पार्टी के आदेश में कहा गया कि केंद्रपाड़ा जिले की पटकुरा सीट से विधायक अरविंद मोहपात्रा औऱ केनोझेर जिले के चंपुआ निर्वाचन ङेत्र से विधायक सनातन महाकुड को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है।
आदेश में कहा गया, "पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से बीजू जनता दल से निलंबित किया जाता है।" विपक्षी पार्टी ने निलंबन आदेश विधानसभा अध्यक्ष को भी भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
