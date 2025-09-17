PM मोदी की मां का AI वीडियो हर जगह से हटाए कांग्रेस, पटना हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

कांग्रेस की बिहार यूनिट की ओर से एक एआई वीडियो जारी हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की मां को दिखाया गया था। इस पर काफी विवाद हुआ था और भाजपा ने इसे पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान बताया था। इस पर कांग्रेस का कहना था कि वीडियो में हमने कहीं भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान नहीं किया है।

कांग्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी की मां का आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस की मदद से तैयार किया गया वीडियो सोशल मीडिया से हटाना होगा। पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस को यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि आपको अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इस वीडियो को हटाना होगा। कांग्रेस की बिहार यूनिट की ओर से एक एआई वीडियो जारी हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की मां को दिखाया गया था। इस पर काफी विवाद हुआ था और भाजपा ने इसे पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान बताया था। इस पर कांग्रेस का कहना था कि वीडियो में हमने कहीं भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान नहीं किया है।

यह आदेश पटना के कार्यवाहक चीफ जस्टिस पीबी बाजंतरी ने दिया है। दरअसल बिहार चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान पहले ही मुद्दा बन चुका है। उसके बाद इस वीडियो ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला था, लेकिन उसने वीडियो हटाने से यह कहते हुए इनकार किया था कि कहीं भी पीएम मोदी की मां का इसमें अपमान नहीं हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से एक शख्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी थी। इस मामले को लेकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं भले ही इन लोगों को माफ कर दूं, लेकिन बिहार के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे।