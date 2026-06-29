दोष साबित होने से पहले आरोपी को मास्टरमाइंड या किंगपिन नहीं कह सकते, मीडिया को HC की फटकार

अदालत ने कहा कि जब तक किसी न्यायालय की ओर से दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक किसी व्यक्ति की छवि को इस प्रकार धूमिल करना मानहानिकारक, अनैतिक और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला काम हो सकता है।

पटना हाई कोर्ट ने मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों की तथ्यात्मक जानकारी प्रकाशित करना मीडिया का अधिकार है, लेकिन किसी आरोपी को मुकदमे से पहले ही मास्टरमाइंड, स्कैमस्टर, किंगपिन या ऐसे किसी अन्य शब्द से संबोधित नहीं किया जा सकता, जिससे यह संदेश जाए कि वह दोषी है। जज अंसुल ने आदेश में कहा कि मीडिया ट्रायल किसी भी व्यक्ति के निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी सक्षम न्यायालय की ओर से दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक किसी व्यक्ति की छवि को इस प्रकार धूमिल करना मानहानिकारक, अनैतिक और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कृत्य हो सकता है। अदालत ने कहा कि विचाराधीन मामलों में पहले से दोष तय करना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। यह आदेश रिशु श्री बनाम बिहार राज्य मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। रिशु ने बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की ओर से टेंडर घोटाले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

याचिका में क्या लगाई गई गुहार याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील नंदिता राव ने अदालत को बताया कि एफआईआर 30 अप्रैल 2025 को दर्ज हुई थी, जबकि उनके मुवक्किल के घर पर छापेमारी 27 मई 2026 को की गई और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बावजूद टीवी चैनलों, समाचार पत्रों, ऑनलाइन पोर्टलों और सोशल मीडिया पर उन्हें पहले ही दोषी के रूप में पेश किया गया। उन्होंने यह भी दलील दी कि प्राइम-टाइम टीवी बहसों में उन्हें कठघरे में खड़ा किया गया, जिससे निष्पक्ष सुनवाई और संभावित गवाहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।