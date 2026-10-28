मोदी कैबिनेट में हरदीप सिंह पुरी के बने रहने का रास्ता साफ, भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया
भाजपा ने हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। इससे उनके मोदी कैबिनेट में बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने पुरी को मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। इससे उनके मोदी कैबिनेट में बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया है।
भाजपा के केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उप-चुनाव 2026 के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पुरी फिलहाल केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हैं।
कुछ समय पहले हुए विभिन्न राज्यों के चुनाव में उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, जिसके बाद अटकलें लगने लगी थीं कि क्या पुरी को कैबिनेट से हटाया जा सकता है? अगर पार्टी उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजती तो वह मंत्री भी नहीं रह सकते थे। कई दिनों से मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार की भी अटकलें लग रही हैं। ऐसे में अब जब पार्टी ने पुरी को राज्यसभा उम्मदीवार बना दिया है तो अटकलें हैं कि वे कैबिनेट में बने रह सकते हैं।
मध्य प्रदेश में यह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। यहां पर 12 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख दो नवंबर रखी गई है। पुरी मोदी कैबिनेट में इकलौते सिख मंत्री हैं। वे पिछली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। उनका मौजूदा राज्यसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। इससे पहले जब भाजपा ने यूपी में हुए राज्यसभा चुनावों के लिए आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी तब उसमें हरदीप पुरी का नाम नहीं था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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