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प्रल्हाद जोशी के लिए आसान नहीं राह, नए शिक्षा मंत्री के सामने चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त

By Himanshu Jha
हिन्दुस्तान टीम
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प्रल्हाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से 2004 से सांसद हैं। कर्नाटक के विजयपुर में 27 नवंबर 1962 को जन्मे प्रल्हाद पिता वेंकटेश जोशी भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे।

प्रल्हाद जोशी के लिए आसान नहीं राह, नए शिक्षा मंत्री के सामने चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त
प्रह्लाद जोशी. शिक्षा मंत्री, भारत सरकार

Prahlad Joshi: शिक्षा मंत्री का पद भाजपा सरकार में चुनौतियों से भरा रहा है। पिछले 12 सालों में अलग-अलग मंत्रियों ने इस महकमे का कार्यभार संभाला । इनमें धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल अपेक्षाकृत सबसे लंबा रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रल्हाद जोशी को मिलने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां होंगी।

मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान लगभग 1,845 दिन शिक्षा मंत्री रहे। प्रकाश जावड़ेकर लगभग 1,059 दिन, स्मृति ईरानी लगभग 771 दिन और रमेश पोखरियाल निशंक लगभग 769 दिन तक पद पर रहे।

शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले नए मंत्री प्रल्हाद जोशी के सामने नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना और नीट सहित कई अन्य परीक्षाओं का कुशल संचालन बड़ी चुनौती होगी। सीबीएसई, एनसीईआरटी में भी कई बदलाव अपेक्षित हैं। पाठ्यक्रम में जरूरी बदलाव और प्रशासनिक कसावट लाना भी अहम मुद्दा है। शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार लंबित हैं। इन सुधारों को गति देना भी काफी महत्वपूर्ण होगा।

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प्रल्हाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से 2004 से सांसद हैं। कर्नाटक के विजयपुर में 27 नवंबर 1962 को जन्मे प्रल्हाद पिता वेंकटेश जोशी भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे। वह एक मध्यमवर्गीय ब्रह्मण परिवार से आते हैं। उनकी तीन बेटियां हैं। जोशी कई बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं और केंद्र में अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

प्रल्हाद जोशी की शुरुआती शिक्षा रेलवे स्कूल और न्यू इंग्लिश स्कूल, हुबली में हुई। इसके बाद कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़ के केएस आर्ट्स कॉलेज से बीए किया। बैचलर डिग्री के बाद सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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