CJP प्रोटेस्ट में गए तो पासपोर्ट होगा रद्द? क्या बोली दिल्ली पुलिस

CJP प्रदर्शनकारियों ने बीते 20 जुलाई को संसद मार्च के ऐलान किया था जिसमें हजारों युवा शामिल हुए थे। इस दौरान कुछ जगह हिंसा की खबरें भी सामने आईं। रिपोर्ट्स में उपद्रवियों का पासपोर्ट रद्द किए जाने की खबरें थीं।

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों का पासपोर्ट नहीं रद्द किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने ऐसी खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें खूब वायरल हो रही थीं कि 20 जुलाई को प्रदर्शन के बीच उपद्रव मचाने वाले लोगों का पासपोर्ट रद्द हो सकता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी कर इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह अफवाह बताया है।

दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट जारी कर अफवाहों पर रोक लगाई। दिल्ली पुलिस ने लिखा, "वायरल दावा भ्रामक है। CJP प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द करने का ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है।" पुलिस ने नागरिकों से यह अपील की है कि वे ऐसे किसी भी भ्रामक पोस्ट को शेयर या फॉरवर्ड ना करें और सिर्फ आधिकारिक सोर्सेज से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।

क्या था वायरल दावा? इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस 20 जुलाई को हुए उपद्रव में शामिल प्रदर्शनकारियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और तकनीकी सबूतों के जरिए कर रही है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हिंसा में सीधे शामिल लोगों के पासपोर्ट कानूनी प्रावधानों के तहत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

गौरतलब है कि बीते 20 जुलाई को CJP ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च का ऐलान किया था। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की तादाद में युवा संसद भवन के पास पहुंच गए थे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान छात्रों की ओर से हिंसा की भी खबरें आईं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया।

सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, CJP अड़ी इस बीच पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बीती रात अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की और सरकार की तरफ से एक आश्वासन पत्र सौंपा। जेपी नड्डा ने कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई के मार्च में शामिल लोगों पर केस दर्ज न करने को लेकर सरकार सकारात्मक है। वहीं सरकार ने संसद में पेपर लीक समाधान पर चर्चा और नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर भी सकारात्मक रुख जताया है। इसके बाद जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को सूप पिलाकर उनका 26 दिनों से जारी अनशन खत्म करवाया।