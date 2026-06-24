पासपोर्ट आपकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण? विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

विदेश मंत्रालय ने लोगों की गलतफहमी को दूर करते हुए कहा है कि पासपोर्ट किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं, जो लोगों की विदेश यात्रा को आसान बनाता है। मंत्रालय ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि इसे नागरिकता के दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाए।

किसी दूसरे देश में जाने पर एक भारतीय होने के तौर पर आपकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण क्या होगा? आम तौर पर लोगों का जवाब पासपोर्ट ही आएगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर कर दिया है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है, इसे नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

बुधवार को ‘पासपोर्ट सेवा दिवस’ के मौके पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर जवाब दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार पासपोर्ट को इसलिए जारी करती है, ताकि यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि पासपोर्ट होने से आप भारतीय नागरिक होंगे। भले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान लोगों की गलतफहमी को कम करने के लिए दिया गया हो, लेकिन इसने लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति को पैदा कर दिया है। क्योंकि नियम के मुताबिक भारत सरकार केवल नागरिकों को ही पासपोर्ट जारी करती है।

बता दें, नागरिकता को लेकर पिछले कुछ सालों से लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने जब आधारकार्ड बनवाने की शुरुआत की थी, तो उस वक्त इस बात को कहा जा रहा था कि आधार कार्ड ही नागरिकता का प्रमाण होंगे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह केवल पहचान का दस्तावेज है। इस साल जून में वोटर लिस्ट को लेकर भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इसी तरह की टिप्पणी की। ऐसे में लोगों के बीच में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।