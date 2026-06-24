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पासपोर्ट आपकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण? विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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विदेश मंत्रालय ने लोगों की गलतफहमी को दूर करते हुए कहा है कि पासपोर्ट किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं, जो लोगों की विदेश यात्रा को आसान बनाता है। मंत्रालय ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि इसे नागरिकता के दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाए।

पासपोर्ट आपकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण? विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

किसी दूसरे देश में जाने पर एक भारतीय होने के तौर पर आपकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण क्या होगा? आम तौर पर लोगों का जवाब पासपोर्ट ही आएगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर कर दिया है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है, इसे नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

बुधवार को ‘पासपोर्ट सेवा दिवस’ के मौके पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर जवाब दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार पासपोर्ट को इसलिए जारी करती है, ताकि यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि पासपोर्ट होने से आप भारतीय नागरिक होंगे। भले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान लोगों की गलतफहमी को कम करने के लिए दिया गया हो, लेकिन इसने लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति को पैदा कर दिया है। क्योंकि नियम के मुताबिक भारत सरकार केवल नागरिकों को ही पासपोर्ट जारी करती है।

बता दें, नागरिकता को लेकर पिछले कुछ सालों से लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने जब आधारकार्ड बनवाने की शुरुआत की थी, तो उस वक्त इस बात को कहा जा रहा था कि आधार कार्ड ही नागरिकता का प्रमाण होंगे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह केवल पहचान का दस्तावेज है। इस साल जून में वोटर लिस्ट को लेकर भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इसी तरह की टिप्पणी की। ऐसे में लोगों के बीच में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

क्या है भारत की नागरिकता का प्रावधान?

भारतीय नागरिकता कानून के तहत अगर कोई व्यक्तित 26 जनवरी 1950 से या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 तक भारत में पैदा हुआ है, तो वह जन्म से ही भारतीय है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति 1987 के बाद पैदा हुआ है, और उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, तो वह नागरिकता हासिल कर सकता है। वहीं, 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोग जन्म से नागरिकता का दावा तभी कर सकते हैं जब उनके माता-पिता दोनों भारतीय हों, या एक माता-पिता नागरिक हों और दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो। इसके अलावा सरकार ने नए नागरिकता कानून बनाने हुए तीन देशों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश) से 2014 तक भारत में आए हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों के लिए भी नागरिकता लेने की अलग व्यवस्था की है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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