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कन्फर्म हो गई ट्रेन टिकट फिर भी नहीं मिली सीट? अब रेलवे को भरना होगा इतना जुर्माना

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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हाल ही में एक मामले में अदालत ने रेलवे को पैसेंजर्स को जुर्माना देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, रेलवे को केस लड़ने में खर्च हुई राशि भी चुकानी पड़ेगी।

कन्फर्म हो गई ट्रेन टिकट फिर भी नहीं मिली सीट? अब रेलवे को भरना होगा इतना जुर्माना

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेन में टिकट बुक की हो, टिकट कन्फर्म भी हो गया हो और इसके लिए आपसे बकायदा पैसे भी कटे हो, लेकिन तब भी आपको सीट ना मिली हो? अगर हां तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। ट्रेन में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद अगर सीट ना मिले और पूरा सफर खड़े-खड़े तय करना पड़े, तो यह किसी प्रताड़ना से कम नहीं है। हाल ही में कुछ लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद कंज्यूमर कोर्ट एक्शन में आ गया। कोर्ट ने रेलवे को पैसेंजर्स की मोटा जुर्माना देने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने इस तरह की दिक्कत के लिए फटकार भी लगाई है।

मामला भोजपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवि शंकर पांडे नाम का एक शख्स अपने तीन दोस्तों के साथ विंध्याचल से आरा जाने के लिए एलटीटी पटना एक्सप्रेस की एक कोच में कन्फर्म रिजर्वेशन करा चुका था। लेकिन ट्रेन करीब एक घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची। इसके बाद जब चारों दोस्त ट्रेन के अंदर गए, तो हैरान रह गए। यहां उनकी सीटों पर पहले से ही कुछ दूसरे लोग कब्जा जमाए बैठे थे।

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जब पीड़ित यात्रियों ने उन लोगों से सीट खाली करने को कहा, तो उन्होंने खुद को रेलवे का कर्मचारी बताते हुए सीट देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद रवि शंकर और उसके दोस्तों ने टीटीई से लेकर 'रेलवे सेवा' और 'रेल मंत्रालय' के सोशल मीडिया हैंडल तक हर जगह शिकायत दर्ज कराई, लेकिन ट्रेन सफर खत्म होने तक भी किसी भी अधिकारी ने उनकी मदद नहीं की। नतीजा यह हुआ कि चारों यात्रियों को पूरा सफर खड़े होकर काटने पर मजबूर होना पड़ा।

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रेलवे की क्या थी दलील?

इसके बाद पीड़ितों ने कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया। अदालत में मामला पहुंचते ही रेलवे और रेलवे बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। रेलवे ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह 'कानून और व्यवस्था' से जुड़ा मुद्दा है और इसे सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) को देखना चाहिए था। रेलवे ने यह भी दावा किया कि उनकी सेवा में कोई कमी नहीं थी और शिकायत पर कार्रवाई की गई थी।

कोर्ट ने लगाई फटकार

हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को पूरी तरह ख़ारिज कर दिया। कृष्ण प्रताप सिंह और कमल किशोर सिंह की पीठ ने इन दलीलों को बकवास बताते हुए कहा कि जब रेलवे ने कन्फर्म टिकट के पैसे लिए हैं, तो यात्रियों को सीट मुहैया कराना रेलवे की ही जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा “यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता और उसके दोस्तों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। यह रेलवे की तरफ से लापरवाही का नतीजा है। शिकायतकर्ता को मुआवजा मिलना चाहिए।”

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भरना होगा जुर्माना

कंज्यूमर कोर्ट ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और रेल मंत्रालय को यात्रियों को हुई मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 20,000 हजार का हर्जाना भरने का आदेश दिया है। वहीं पीड़ित के केस लड़ने में खर्च के लिए 15,000 हजार का खर्च भी रेलवे को देना होगा। इसके अलावा टिकट बुकिंग की पूरी राशि यानी 1,876.80 रुपए को इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर रेलवे 60 दिनों के भीतर इसे नहीं चुकाता है, तो इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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