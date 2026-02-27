Hindustan Hindi News
AI सम्मेलन का विरोध के लिए कांग्रेस ने इंस्टाग्राम यूजर्स को दिए पैसे? क्या बोली पार्टी

Feb 27, 2026 06:50 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस ने इसे भाजपा आईटी सेल की ओर से फैलाई गई फेक न्यूज करार दिया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को बदनाम करना है। सुप्रिया श्रीनेत ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने किसी को पैसे नहीं दिए और न ही कोई अभियान चलाया।

कांग्रेस ने शुक्रवार को उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया कि पार्टी ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को एआई समिट के विरोध में पोस्ट करने के लिए पैसे दिए थे। पार्टी की सोशल मीडिया विभाग प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि यह एक फेक स्टोरी है, जो भाजपा आईटी सेल से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में कांग्रेस के खिलाफ फेक न्यूज के जरिए एक तरह का विच हंट चलाया गया। श्रीनेत ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस या इंडियन यूथ कांग्रेस ने किसी इन्फ्लुएंसर को भुगतान नहीं किया और यह आरोप पूरी तरह झूठा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही कानूनी कार्रवाई का जिक्र हुआ, कई इन्फ्लुएंसर्स घबरा गए और अपने वीडियो डिलीट कर दिए।

सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि ये इन्फ्लुएंसर्स प्रो-मोदी और प्रो-बीजेपी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो नियमित रूप से भाजपा के नैरेटिव को प्रमोट करते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी ने भी संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम या नंबर नहीं बताया, जो इस पूरे मामले की साजिश को दर्शाता है। पार्टी ने इसे भाजपा आईटी सेल की ओर से फैलाई गई फेक न्यूज करार दिया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को बदनाम करना है। श्रीनेत ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने किसी को पैसे नहीं दिए और न ही कोई अभियान चलाया। यह दावा महज राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है।

सुप्रिया श्रीनेत के गंभीर आरोप

इस बीच, सुप्रिया श्रीनेत ने एआई समिट की वास्तविक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समिट में गंभीर कुप्रबंधन हुआ, उपकरण चोरी हो गए, इंटरनेट स्थिर नहीं रहा और एक भारतीय इनोवेशन इवेंट में चाइनीज रोबोट को जगह दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि चाइनीज रोबोट और कोरियन बॉल समिट में कैसे घुसे, जबकि कोई जांच नहीं हुई। पार्टी का कहना है कि ये मुद्दे असल में जनता के सामने लाए जाने चाहिए, न कि फर्जी आरोपों से ध्यान भटकाया जाए।

कांग्रेस ने इस घटना को राजनीतिक षड्यंत्र बताया और कहा कि लोग एआई समिट की सच्चाई जानते हैं। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह फेक न्यूज के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है और कानूनी रास्ता अपनाने को तैयार है। यह विवाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों का एक और उदाहरण बन गया है, जहां दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही हैं। कुल मिलाकर, कांग्रेस ने इन दावों को आधारहीन बताते हुए खारिज किया और समिट की कमियों पर फोकस करने की मांग की।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
