Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सुनेत्रा पवार की जगह राज्यसभा जाएंगे बेटे पार्थ पवार, राकांपा नेता ने किया ऐलान

Feb 26, 2026 08:03 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। पार्टी नेता प्रफुल्ल पवार ने इसको लेकर ऐलान किया है।

सुनेत्रा पवार की जगह राज्यसभा जाएंगे बेटे पार्थ पवार, राकांपा नेता ने किया ऐलान

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। पार्टी नेता प्रफुल्ल पवार ने इसको लेकर ऐलान किया है। उन्होंने कहाकि राकांपा सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए उनके बेटे पार्थ अजित पवार को नामित करेगी। पार्थ पवार, दिवंगत नेता अजित पवार और सुनेत्रा पवार के बेटे हैं।

16 मार्च को होना है मतदान
गौरतलब है कि 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को मतदान होना है। महाराष्ट्र में राकांपा संस्थापक शरद पवार सहित सात सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। साल 2024 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत के कारण महाराष्ट्र की 7 में से 6 सीटें सत्ताधारी महायुति के पास जाने की संभावना है। इसमें भाजपा को 3, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 2 और सुनेत्रा पवार की राकांपा को 1 सीट मिल सकती है।

दादा शरद के साथ नजर आ सकते हैं
विपक्षी महाविकास अघाड़ी के पास केवल 1 सीट बचने की उम्मीद है। कयास है कि विपक्ष इस एकमात्र सीट से दिग्गज नेता शरद पवार को राज्यसभा भेज सकता है। यदि ऐसा होता है, तो राज्यसभा में पार्थ पवार और उनके दादा शरद पवार एक साथ नजर आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बच्चों को क्या सिखा रहे, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर से PM मोदी भी नाराज
ये भी पढ़ें:US से युद्ध की आशंका के बीच ईरान ने लॉन्च कर दी बैलिस्टिक मिसाइल, कितनी है रेंज
ये भी पढ़ें:युद्ध टालने का अंतिम उपाय! अमेरिका-ईरान के बीच होगी तीसरे दौर की परमाणु वार्ता

सुनेत्रा लड़ेंगी उपचुनाव
अजित पवार के निधन के बाद रिक्त हुई बारामती विधानसभा सीट सुनेत्रा पवार उपचुनाव लड़ेंगी। पार्टी सूत्रों ने पुष्टि की है कि अगले छह महीनों के भीतर होने वाले इस उपचुनाव के लिए वे तैयारी कर रही हैं। साथ ही, उन्हें जल्द ही उन्हें राकांपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने की भी योजना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, राकांपा उपचुनाव को निर्विरोध कराने की भी कोशिश करेगी। बारामती विधानसभा क्षेत्र की मसौदा मतदाता सूची 10 मार्च को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है।

संवैधानिक प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति विधायक या विधान परिषद सदस्य बने बिना भी मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन पद पर बने रहने के लिए छह महीने के भीतर राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Maharashtra News sunetra pawar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।