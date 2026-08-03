फेसबुक से पीएम मोदी का वीडियो हटाने का मामला गरमाया, Meta के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी
मेटा के अधिकारियों ने माफी मांगते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का वीडियो तकनीकी गलती के कारण हटाया गया था। हालांकि, समिति के कई सदस्यों ने कहा कि मामला केवल माफी का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का है।
संसद की सूचना प्रौद्योगिकी (IT) संबंधी स्थायी समिति की सोमवार को राजधानी दिल्ली में बैठक हुई। कमेटी ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया। समिति की बैठक के दौरान कई सदस्यों ने मेटा के अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे। मेटा के अधिकारियों ने माफी मांगते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का वीडियो तकनीकी गलती के कारण हटाया गया था। हालांकि, समिति के कई सदस्यों ने कहा कि मामला केवल माफी का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का है।
समिति के सदस्यों ने वीडियो हटाने के लिए जिम्मेदार मेटा अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। इसके अलावा, कमेटी ने मेटा से उसके मंचों पर मौजूद विवादित और आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में कंपनी की ओर से उठाए गए कदमों का भी ब्योरा मांगा। बैठक अभी जारी है। सरकार ने बीते दिनों मेटा के टॉप ऑफिसर को उस समय तलब किया था, जब भारत के युवाओं को संबोधित करने और पेपर लीक के खिलाफ सख्त उपायों का वादा करने वाली प्रधानमंत्री मोदी की हाल की पोस्ट को फेसबुक पर थोड़े समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।
वीडियो हटाने पर फेसबुक ने क्या दी सफाई
अमेरिका मुख्यालय वाली इस सोशल मीडिया कंपनी ने इस घटना के लिए तकनीकी खराबी को जिम्मेदार ठहराया और माफी मांगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस सफाई को अपर्याप्त पाया। इस मुद्दे के बाद, मेटा ने IT मंत्रालय को बताया कि प्रधानमंत्री और कुछ प्रमुख अकाउंट्स के पोस्ट प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त निगरानी के अधीन होंगे, जिसमें सीनियर कंपनी अधिकारियों को शामिल करते हुए कई स्तरों की जांच होगी। मेटा ने सरकार को पत्र लिखकर पीएम मोदी और अन्य प्रमुख खातों के पोस्ट के लिए लागू किए गए कड़े सुरक्षा उपायों की जानकारी दी।
वहीं, हैदराबाद साइबर अपराध पुलिस ने पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और मेटा इंडिया के प्रमुख के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। भाजपा की तेलंगाना यूनिट की सोशल मीडिया कोर कमेटी के एक सदस्य की 29 जुलाई की शिकायत के बाद आईटी कानून और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया, 'ये मामले उन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए, जिन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने कैसे इसकी इजाजत दी।'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें