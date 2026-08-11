प्राइवेट अस्पतालों की नहीं चलेगी मनमानी, कमरे का किराया होटल से भी कम करने की तैयारी
मरीज के परिवार को इलाज के साथ-साथ कमरे के लिए भी भारी रकम चुकानी पड़ती है। अस्पतालों में कमरों का किराया एक तय सीमा के अंदर होना चाहिए। इसके लिए 3-स्टार होटल के कमरे की कीमत को आधार बनाया जा सकता है।
प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च कम करने के लिए संसद की स्थायी समिति ने एक अहम सुझाव दिया है। कमेटी का कहना है कि बड़े शहरों में निजी अस्पतालों के कमरों का किराया 3-स्टार होटल के कमरों से कम होना चाहिए। समिति ने सरकार से इस नियम को निजी अस्पतालों के लिए जरूरी बनाने की सिफारिश की है। समिति ने अस्पतालों के बिलों का ब्योरा देखने के बाद यह सुझाव दिया है। उसका कहना है कि कई निजी अस्पतालों में सिर्फ कमरे में रहने के लिए मरीजों से काफी ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। इससे पहले से महंगे इलाज का खर्च और बढ़ जाता है।
समिति के मुताबिक, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कमरे का किराया मरीज के कुल बिल का बड़ा हिस्सा बन जाता है। खासकर बड़े शहरों में निजी अस्पतालों के कमरों की कीमत काफी ज्यादा होती है। कई बार मरीज के परिवार को इलाज के साथ-साथ कमरे के लिए भी भारी रकम चुकानी पड़ती है। कमेटी का मानना है कि अस्पतालों में कमरों का किराया एक तय सीमा के अंदर होना चाहिए। इसके लिए 3-स्टार होटल के कमरे की कीमत को आधार बनाया जा सकता है।
कैसे मरीज पर बढ़ता जाता है आर्थिक दबाव
कमेटी ने यह भी माना है कि कमरे की कीमत बढ़ने से हॉस्पिटल का पूरा बिल बढ़ जाता है। कई अस्पतालों में कमरे की अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से दूसरे खर्च भी बदल जाते हैं। यानी मरीज अगर महंगा कमरा लेता है तो डॉक्टर की फीस, नर्सिंग और कुछ दूसरी सेवाओं के शुल्क भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में कमरे का किराया कम करने से मरीज के कुल इलाज का खर्च भी कम हो सकता है। समिति ने खास तौर पर बड़े महानगरों में इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही है, जहां निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च आमतौर पर ज्यादा होता है।
अगर सरकार समिति की सिफारिश को मान लेती है तो प्राइवेट अस्पतालों में कमरे के किराए को लेकर नया नियम बनाया जा सकता है। इससे मरीजों और उनके परिवारों को इलाज शुरू कराने से पहले खर्च का अंदाजा लगाने में आसानी होगी। साथ ही अस्पतालों में मनमाने तरीके से ज्यादा पैसे लेने पर भी रोक लग सकती है। हालांकि, इस सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार को यह तय करना होगा कि कमरे का किराया कैसे तय किया जाएगा और इसकी निगरानी कौन करेगा।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें