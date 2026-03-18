90 दिनों का बफर स्टॉक तैयार रखे सरकार, तेल संकट के बीच संसदीय समिति की नसीहत

संसदीय पैनल ने कहा है कि दुनिया में ऊर्जा के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में, भारत की हाइड्रोकार्बन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। जल्द ही देश की कुल ऊर्जा मांग लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। इस बीच ऊर्जा आयात पर निर्भर कई देशों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कमी हो गई है। भारत में भी LPG और LNG जैसे ईंधन की सप्लाई प्रभावित हुई है और लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है। इस बीच एक संसदीय पैनल ने केंद्र सरकार से कहा है कि सरकार को कम से कम 90 दिनों का स्टॉक तैयार रखना चाहिए।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर बनी स्थायी संसदीय समिति ने कहा है कि सरकार को अपने कच्चे तेल के स्टॉक को बढ़ाना चाहिए और इसे ईरान में युद्ध के कारण पैदा हुए ईंधन संकट को देखते हुए, 90 दिनों के बफर स्टॉक के वैश्विक मानक तक लाना चाहिए।

LPG किफायती बनाए जाने की सिफारिश समिति ने यह सिफारिश भी की है कि मंत्रालय वैश्विक मानक को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करे। समिति ने आगे कहा कि मौजूदा लाभार्थियों को जल्द से जल्द LPG उपलब्ध कराए जाने चाहिए और इसे किफायती भी बनाया जाना चाहिए, खास कर ग्रामीण और कम आय वाले लोगों के लिए।

बढ़ने वाली है मांग समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों में भारत की मांग बढ़ने वाली है और सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। समिति ने कहा, "दुनिया में ऊर्जा के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में भारत की हाइड्रोकार्बन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। इसकी कुल प्राथमिक ऊर्जा मांग लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है। यह 2024 में लगभग 22 मिलियन बैरल तेल प्रति दिन से बढ़कर 2050 तक लगभग 43.6 मिलियन बैरल तेल प्रति दिन हो जाएगी।