चीन, पाकिस्तान से नौसैनिक खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत को रहना होगा सक्रिय: संसदीय समिति

हिंद महासागर में दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत आबादी रहती है, जो लगभग 35 तटीय राज्यों में फैली हुई है। समिति ने इस क्षेत्र के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और 1,300 से ज्यादा द्वीप हैं।

विदेश मामलों की संसदीय समिति ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव पर चिंता जताई है। इसने सोमवार को कहा कि यह घटनाक्रम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक रणनीतिक हितों के लिए जोखिम पैदा करता है। समिति ने संसद में पेश ‘भारत की हिंद महासागर रणनीति का मूल्यांकन’ विषय पर रिपोर्ट में कहा कि चीन-पाकिस्तान नौसैनिक गठजोड़ का मजबूत होना भी समान रूप से चिंता का विषय है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया, 'समिति का मानना है कि इन घटनाक्रमों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती देने और प्रमुख समुद्री अवरोध बिंदुओं पर उसके प्रभाव को कम करने की क्षमता है।'

हिंद महासागर में दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत आबादी रहती है, जो लगभग 35 तटीय राज्यों में फैली हुई है। समिति ने इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और 1,300 से ज्यादा द्वीप हैं। यह रिपोर्ट 130 से ज्यादा पृष्ठों में है जिसमें कहा गया है, ‘एक लिखित जवाब में मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियों में समुद्री यातायात, समुद्री डकैती, आतंकवाद, नौवहन और हवाई उड़ानों की स्वतंत्रता से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं।’ समिति ने कहा कि एक और चुनौती क्षेत्र चीन का पैर जमाना भी है।