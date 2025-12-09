Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia NewsParliament winter Session Vande Mataram LoP Mallikarjun Kharge in Rajysabha hits back Amit Shah BJP
माफी मांगने वाले हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं, अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खरगे का पलटवार

माफी मांगने वाले हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं, अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खरगे का पलटवार

संक्षेप:

इससे पहले अमित शाह ने सदन में कहा कि जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आज इस पर चर्चा क्यों की जा रही है, उन्हें अपनी समझ पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग बंगाल चुनाव से जोड़कर राष्ट्रीय गीत के महिमामंडन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

Dec 09, 2025 02:32 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

राज्यसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। खरगे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वे आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। खरगे ने कहा कि वंदे मातरम् को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के सदन में जिक्र को लेकर खरगे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने की सभी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी और भाजपा इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने संबोधन की शुरुआत वंदे मातरम् के नारों से की। खरगे ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे तो वंदे मातरम् गीत को कई सालों से गा रहे हैं लेकिन वंदे मातरम् को पहले नहीं गाने वालों ने इसे अब गाना शुरू कर दिया है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।