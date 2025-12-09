माफी मांगने वाले हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं, अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खरगे का पलटवार
इससे पहले अमित शाह ने सदन में कहा कि जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आज इस पर चर्चा क्यों की जा रही है, उन्हें अपनी समझ पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग बंगाल चुनाव से जोड़कर राष्ट्रीय गीत के महिमामंडन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।
राज्यसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। खरगे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वे आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। खरगे ने कहा कि वंदे मातरम् को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के सदन में जिक्र को लेकर खरगे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने की सभी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी और भाजपा इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगी।
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने संबोधन की शुरुआत वंदे मातरम् के नारों से की। खरगे ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे तो वंदे मातरम् गीत को कई सालों से गा रहे हैं लेकिन वंदे मातरम् को पहले नहीं गाने वालों ने इसे अब गाना शुरू कर दिया है।