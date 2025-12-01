जो काटते हैं संसद में बैठे हैं, कांग्रेस सांसद के बिगड़े बोल; कार में डॉगी लेकर आई थीं रेणुका चौधरी

कांग्रेस सांसद के विवादित बोल के चलते पार्टी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी सोमवार सुबह अपनी कार में डॉगी को लेकर संसद पहुंची थीं। इस दौरान रेणुका चौधरी ने डॉगी की तुलना संसद में बैठे सांसदों और मंत्रियों से कर डाली। डॉगी लेकर आने पर खुद को सही ठहराते हुए रेणुका ने कहाकि जो काटते हैं, वह तो संसद के अंदर बैठे हुए हैं। रेणुका चौधरी के इस बयान पर भाजपा भड़क गई है। सत्ताधारी पार्टी ने इसे सांसदों और संसद भवन का अपमान बताया है।



कांग्रेस सांसद आज संसद पहुंची और शीतकालीन सत्र में हिस्सा लिया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि उनके साथ कार में पालतू कुत्ता भी था। हालांकि उन्होंने डॉगी को कार से बिना उतारे ही घर भेज दिया। लेकिन उनके इस कृत्य को लेकर चर्चा छिड़ गई। यह भी बहस शुरू हो गई कि क्या यह संसदीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। हालांकि कांग्रेस सांसद डॉगी चलने के चलते हुई आलोचना से खुश नहीं थीं।



सांसद ने दावा किया कि संसद के लिए आते हुए रास्ते में उन्होंने इस कुत्ते को अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा कि क्या प्रोटोकॉल? क्या इस बारे में कोई नियम है। रेणुका चौधरी ने कहाकि मैं संसद भवन आ रही थी। मैंने एक जगह इस डॉगी को देखा। मुझे डर था कि यह किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। मैंने उसे उठाया और कार में लेकर यहां आ गई। इसके बाद मैंने उसे घर भेज दिया।रेणुका चौधरी ने पूछा कि आखिर किसी की जान बचाने पर कोई कैसे आपत्ति कर सकता है?



अपनी आलोचना पर रेणुका चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहाकि जो लोग काटने वाले हैं, संसद में बैठे हैं। सरकार चला रहे हैं। इन लोगों से कोई समस्या नहीं है? अगर मैं किसी जानवर का ख्याल रखती हूं तो यह चर्चा का विषय बन जाता है। सांसद ने आगे फिर दावा किया कि उन्होंने पूर्व में भी कई भारतीय कुत्तों को गलियों से अडॉप्ट किया है।



