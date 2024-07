LIVE UPDATES रिफ्रेश

Parliament Session 2024 Live: NEET पर संसद में फिर होगा हंगामा? कई सांसदों ने दिया स्थगन प्रस्ताव

Parliament Session 2024 Live: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। कई सांसदनों ने नीट को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है।

Today Opposition will raise NEET issue in Parliament as government prepared

Published By: Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Mon, 1 Jul 2024 11:07 AM Parliament Session 2024 Live: संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। वहीं आज लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे भी बोल सकते हैं। राहुल गांधी नीट परीक्षा का मुद्दा उठा सकते हैं। इसको लेकर सदन में हंगामे के भी आसार हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन ने सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था। वहीं आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसको लेकर भी सदन में मुद्दा उठाया जा सकता है। नीट परीक्षा को लेकर मणिकम टैगोर और केसी वेणुगोपाल ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। संसद की कार्यवाही के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।