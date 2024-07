LIVE UPDATES रिफ्रेश

Parliament Session LIVE: संसद में आज बजट पर चर्चा, विपक्ष करेगा "भेदभाव" के खिलाफ प्रदर्शन

Parliament Session LIVE: संसद सत्र में आज बजट पर चर्चा होगी। इस दौरान कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बजट में विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राज्यों के साथ भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा।

Today Opposition will raise NEET issue in Parliament as government prepared

Published By: Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 24 Jul 2024 10:09 AM Parliament Session LIVE: आज मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में हंगामा होने के पूरे आसार है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद आज संसद में उस पर चर्चा होगी। इस दौरान बुधवार को इंडिया ब्लॉक के सांसद केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार करेंगे। विपक्षी नेताओं ने पहले ही बजट को लेकर सरकार पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट नाम दिया है और कहा है कि यह कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को पक्षपाती और गरीब विरोधी बताया है। ऐसे में आज इन मुद्दों को लेकर सदन में गहमागहमी देखने को मिल सकती है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है। इसलिए इंडिया ब्लॉक की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इसके खिलाफ विरोध करना होगा।” इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई, एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत, टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन और कल्याण बनर्जी, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम की महुआ माजी, आप के राघव चड्ढा और संजय सिंह और सीपीआई (एम) के जॉन ब्रिटास समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी मौजूद थे। संसद सत्र के बारे में लाइव अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Wed, 24 Jul 2024 10:09 AM Wed, 24 Jul 2024 10:09 AM Parliament Session LIVE: केंद्र का बजट गठबंधन के लिए समझौता, तमिलनाडु के साथ धोखा- एमके स्टालिन Parliament Session LIVE: तमिलनाडु के मुखमंत्री एम के स्टालिन ने कल पेश किए गए केंद्र सरकार के बजट को गठबंधन के लिए समझौता बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में तमिलनाडु की अनदेखी की गई है और राज्य के साथ विश्वासघात हुआ है। साथ ही उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का विरोध करने की भी बात कही है। गौरतलब है कि बजट में तमिलनाडु के लिए किसी विशेष योजना का जिक्र नहीं किया गया है Wed, 24 Jul 2024 10:01 AM Wed, 24 Jul 2024 10:01 AM Parliament Session LIVE: राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा, जम्मू कश्मीर के बजट पर भी होगी बात Parliament Session LIVE: राज्यसभा में आज कल केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर भी बातचीत होगी। इन दोनों मुद्दों पर दिन के दूसरे हिस्से के दौरान चर्चा होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इन दोनों बजट को पेश किया था। Wed, 24 Jul 2024 09:48 AM Wed, 24 Jul 2024 09:48 AM Parliament Session Live: बजट से किसान शब्द शब्द गायब, हम किसानों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे- सचिन पायलट Parliament Session Live: बजट पर बात करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इंचार्ज सचिन पायलट ने कहा है कि बजट से किसान शब्द गायब है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के साथ जो अनदेखी कर रही है वह अब जगजाहिर हो चुकी है। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का सवाल पूछे जाने पर सचिन पायलट ने कहा है कि अगर आप पक्षपात और भेदभाव करेंगे तो यह उसी का नतीजा है।