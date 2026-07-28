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'चीन के पैसे से समोसा, पाकिस्तान के पैसे से चाय... ये अब नहीं चलने वाला', सुप्रिया सुले की नई मांग

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में जंतर-मंतर पर हुई हालिया घटनाओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने न सिर्फ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए बल्कि शिक्षा व्यवस्था, किसानों की जमीन और राजनीतिक जवाबदेही के मुद्दों को भी मजबूती से उठाया।

Supriya Sule
पेपर लीक बिल पर बोलते हुए सांसद सुप्रिया सुले

लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा जारी है। बारी-बारी से सभी सदस्य अपने-अपने मत रख रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने जंतर-मंतर पर हुई लाठीचार्ज की घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए एसआईटी जांच की मांग की। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि जिस मां का बच्चा वहां था, उस पर क्या गुजर रही होगी। साथ ही तंज कसते हुए जोड़ा कि अब 'चीन के पैसे से समोसा और पाकिस्तान के पैसे से चाय' जैसे आरोप नहीं चलेंगे।

सुप्रिया सुले ने सबसे पहले जंतर-मंतर पर मौजूद एक मां और उसके बच्चे का जिक्र करते हुए भावनात्मक अंदाज में कहा कि जिस मां का बच्चा जंतर-मंतर पर था, उस मां पर क्या गुजर रही होगी, यह सोचिए। मैं खुद भी एक मां हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक लड़ाई तो हम सड़क पर और संसद के बाहर भी लड़ लेंगे, लेकिन यहां मुद्दा छात्रों का है। छात्रों की सुरक्षा और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश किसी भी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है।

आत्ममंथन करने की जरूरत है

उन्होंने भाजपा सांसद श्रीकांत शिंदे की ही स्पीच का हवाला देते हुए सरकार को घेरा। सुले ने पूछा कि क्या हालात बन गए हैं आपकी सरकार में? आपके अपने सहयोगी भी कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 दिन पहले इस्तीफा दे दिया होता तो यह स्थिति नहीं बनती। कम से कम मुरली मनोहर जोशी जी की बात तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के अंदर से ही असंतोष की आवाजें उठ रही हों तो सरकार को गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है।

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के दौरान ट्रेजरी बेंच से कुछ टिप्पणी हुई तो सुप्रिया सुले ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम तो पढ़ गए। उस समय बिजली भी थी, रास्ते भी थे और ट्रेनें समय पर चलती थीं। हम बुलेट ट्रेन से पढ़ने नहीं गए थे। रास्ते शायद आपने चौड़े किए होंगे, लेकिन उसमें हमारे किसान बेचारे की जमीन भी चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर किसानों की जमीन छीनने का सिलसिला जारी है, जबकि बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा।

लाठीचार्ज की SIT से जांच कराने की मांग

इस दौरान मांग करते हुए सुप्रिया सुले ने जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज की स्वतंत्र एसआईटी जांच कराने की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि मैं यह नहीं कह रही कि किसने आदेश दिया। लेकिन घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समोसा चीन के पैसे से और चाय पाकिस्तान के पैसे से आई है; ये सब आरोप अब नहीं चलने वाले। लोगों को सच्चाई चाहिए, बहाने नहीं।

इसके अलावा सुले ने महाराष्ट्र में पुलिस के सामने अकेले खड़ी एक लड़की की वायरल तस्वीर का भी उल्लेख किया। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि हमने लड़कियों को जिसके लिए पढ़ाया और मजबूत बनाया, वही ताकत उस लड़की में नजर आती है। एक अकेली लड़की पुलिस की पूरी फोर्स के सामने डटकर खड़ी है; यह हमारे समाज की नई ताकत है।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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