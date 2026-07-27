लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल, विपक्ष ने खोज लिया है दूसरा टारगेट; हंगामे के आसार
सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म होने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सोमवार को फिर से संसद के मॉनसून सत्र के तहत कार्यवाही शुरू हो रही है। सरकार आज लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश करेगी तो वहीं विपक्ष ने अपना अगला टारगेट खोज लिया है।
पिछले सप्ताह संसद में भारी हंगामे के बीच कार्यवाही ना के बराबर ही हो पाई। एक सप्ताह के बाद आज यानी सोमवार को फिर से संसद के मॉनसून सत्र के तहत दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद आज की कार्यवाही बेहद अहम मानी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल छात्रों की पिटाई और पेलेट गन के इस्तेमाल जैसे मुद्दों से सरकार को छलनी करने का प्लान बना चुका हैं। तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सरकार लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ विधेयक पेश करने जा रही है।
गृह मंत्री को टारगेट करेगी कांग्रेस
सरकार ने वादा किया है कि सोमवार को सदन में पेपर लीक के खिलाफ विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 6 सदस्यीय परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अध्यक्ष टेक्नोक्रैट नंदन नीलेकणि हैं। हालांकि विपक्ष चाहता है कि सदन में 20 जुलाई को छात्रों की पिटाई के मुद्दे को आगे रखा जाए।
क्या चाहते हैं राहुल गांधी?
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही राहुल गांधी ने बता दिया था कि अब आगे वह किसको टारगेट करने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा था, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। पेलेट गन का इस्तेमाल किया गाय। यह सब जिम्मेदारी सीधे गृह मंत्री की है। रविवार को राहुल गांधी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि क्या उन्होंने ही छात्रों पर पेलेट गन चलाने का आदेश दिया था।
पत्र में उन्होंने लिखा था, मैं 19 साल का छात्र हूं और मेरा नाम सिहाल है। पेलेट गन की वजह से मेरी एक आंख चली गई है। राहुल गांधी ने कहा, दिल्ली पुलिस और आरएएफ आपको ही रिपोर्ट करती हैं। मैं पूछता हूं कि क्या आपने इस तरह से छात्रों की पिटाई करने और पेलेट गन चलाने का आदेश दिया था? राहुल गांधी ने यह भी कहाकि आखिर बिना वर्दी के छात्रों को पीटने के लिए लोगों को किसने तैनात किया था।
टीएमसी ने नियम 267 के तहत दिया नोटिस
टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने नियम 267 के हत सस्पेंशन ऑफ द डे बिजनेस का नोटिस दिया है। उनका कहना है कि राज्यसभा में एक दिन छात्रों की पिटाई को लेकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने भी यही कहा कि छात्रों पर पेलेट गन क्यों चलाई गई। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष दोनों ही सदनों में छात्रों की पिटाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। ऐसे में दोनों ही सदनों में हंगामे के आसार हैं। दिल्ली पुलिस ने पेलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है। वहीं सीआरपीएफ के तहत आने वाली आरएएफ ने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
आज अहम बिल लाएगी सरकार
सरकार आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक 2026 ला रही है। लोकसभा सांसद जितेंद्र सिंह यह विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक में पेपर लीक के आरोपियों पर 50 लाख जुर्माने और 10 साल की कैद का प्रावधान है। 2024 वाले कानून में अधिकतम तीन से पांच साल तक की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया था।
इसके अलावा पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया है। इसके साथ ही उसे 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा सर्विस प्रोवाडर के डायरेक्टर को 5 साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा इस विधेयक में प्रावधान है कि मामले की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट में दिन प्रतिदन की जाएगी और चार्जशीट फाइल होने तीन महीने के अंदर फैसला सुनाना होगा।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें