सर... चुप कराइए; अभिषेक बनर्जी के भाषण के बीच भड़क उठीं महुआ मोइत्रा, आसन से भिड़ गईं
लोकसभा में मंगलवार को पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान अभिषेक बनर्जी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से शोरगुल करने पर महुआ मोइत्रा भड़क उठीं। उन्होंने आसन से बार-बार सदस्यों को चुप कराने की मांग करने लगीं।
लोकसभा में मंगलवार को पेपर लीक रोकने वाले विधेयक पर जोरदार बहस जारी है। चर्चा के दौरान सांसद अपने-अपने विचार रख रहे हैं। इस बीच एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में हो रही है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी विधेयक पर बोलने के लिए खड़े होते हैं, अभी कुछ ही शब्द बोले थे, तभी सदन में भारी शोरगुल मच गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से लगातार आवाजें आने लगीं, जिस पर पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा तिलमिला उठीं और आसन पर बैठे दिलीप सैकिया से बार-बार सत्ता पक्ष के सदस्यों को चुप कराने की मांग करने लगीं।
और ऐक्शन मोड में आ गईं महुआ मोइत्रा
वीडियो में आप देख सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी जैसे ही अपना भाषण शुरू करने के लिए खड़े हुए और माइक पर बोलना शुरू किया, ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष की ओर से आवाजें आने लगीं। इस बाधा से नाराज महुआ मोइत्रा तुरंत ऐक्शन मोड में आ गईं। उन्होंने आसन की ओर रुख करते हुए जोर से कहा कि सर, उन्हें चुप कराइ। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके बोल में गुस्सा झलक रहा है।
हालांकि दिलीप सैकिया ने महुआ मोइत्रा को शांत रहने की सलाह देते हुए कहा कि आप शांत रहें और उन्हें (अभिषेक बनर्जी) अपनी बात रखने दीजिए। आसन की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद महुआ मोइत्रा संतुष्ट नहीं हुईं, और वे आसन की तरफ मुखातिब होते हुए लगातार कहती रहीं कि पहले सत्ता पक्ष के सदस्यों को चुप रहने के लिए कहा जाए। बार-बार दोहराती रहीं कि आप पहले इन्हें (सत्ता पक्ष के सदस्यों) बोलिए कि चुप रहें। इन्हें बोलने से रोकिए और चर्चा होने दीजिए।
बोलती रहीं- चुप रहो-चुप रहो
वीडियो में देखा जा सकता है कि महुआ मोइत्रा खुद भी सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर मुड़कर बार-बार कह रही थीं कि चुप रहो, चर्चा होने दो… चुप रहो। जब सत्ता पक्ष की ओर से शोर नहीं थमा तो महुआ मोइत्रा खड़ी हो गईं और आसन से और जोरदार अपील करने लगीं। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों को चुप कराया जाए और चर्चा को सुचारू रूप से होने दिया जाए। इस पर आसन पर बैठे दिलीप सैकिया ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सदन के जिस सदस्य को बोलने की अनुमति है, सिर्फ उसी का बयान रिकॉर्ड में जाएगा। कृपया आपलोग बैठ जाएं।
अभिषेक बनर्जी ने भी इस बीच आसन से अपील की। उन्होंने अनुरोध किया कि ट्रेजरी बेंच पर बैठे सदस्यों को शांति बनाए रखने के लिए कहा जाए। दिलीप सैकिया ने अभिषेक बनर्जी से कहा कि आप अपना विषय रखिए। अभिषेक बनर्जी ने दोबारा दोहराया कि आसन सत्ता पक्ष को शांत बैठने के लिए कहे। कुछ देर के लिए इसी तरह सदन में शोरगुल देखने को मिला। आसन के बार-बार आग्रह और निर्देश के बाद ही दोनों पक्षों के सदस्य शांत हुए। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने अपना भाषण सुचारू रूप से शुरू किया और विधेयक पर अपनी बात रखी।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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