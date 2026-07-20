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Parliament Monsoon Session Live: बच्चों को मारने की कोशिश… संसद में CJP के सपोर्ट में बोले मल्लिकार्जुन खरगे

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया है कि मानसून सत्र में 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। इधर विपक्षी दलों ने अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी, नीट पेपर लीक, एथनॉल पॉलिसी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है।

Parliament Monsoon Session Live: बच्चों को मारने की कोशिश… संसद में CJP के सपोर्ट में बोले मल्लिकार्जुन खरगे

संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तुरंत ही स्थगित कर दी गई है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी, नीट पेपर लीक, एथनॉल ब्लेंडिंग, मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, वहीं सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष से सहयोग मांगा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा है कि मानसून सत्र में 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। रीजीजू ने विपक्षी पार्टियों से इन विधेयकों पर सार्थक चर्चा के साथ सहयोग करने की अपील की है।

बदली-बदली नजर आएगी संसद

सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा में सांसदों की बैठने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के निचले सदन में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए नई सीट आवंटित की हैं। इस प्रक्रिया में कुछ अन्य सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि कुल 39 सांसदों को नई सीट आवंटित की गई हैं। अधिकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के खेमे के नेता अभिषेक बनर्जी की सीट भी बदल दी गई है। उन्होंने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिधुन रेड्डी और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की हरसिमरत कौर बादल भी उन सदस्यों में शामिल हैं, जिनकी सीट में बदलाव किया गया है।

इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उन 20 सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने की अनुमति दे दी थी, जो अब 'नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया' में शामिल हो गए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए मॉनसून सत्र से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स…

11:40 AM- राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, “आज मैं पेपर लीक के बारे में बात करूंगा। ये स्टूडेंट्स का मामला है। लाखों बच्चों के भविष्य का मामला है। आज जंतर मंतर पर हजारों बच्चे आए हैं। वहां लाठीचार्ज हो गया है। सरकार मारने की कोशिश कर रही है। दबाने की कोशिश कर रही है।” इसके बाद हंगामा होते ही राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है।

11:25 AM- संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वेणुगोपाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, चोरी और गबन का आरोप लगाते हुए सदन की सामान्य कार्यवाही रोककर इस गंभीर विषय पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में निष्पक्ष जांच की मांग भी रखी है।

11:16 AM- विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

11:12 AM- लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी है। ओम बिरला ने सांसदों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने और सार्थक चर्चा की अपील की है।

11:05 AM- संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है।

10:53 AM- कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जंतर मंतर पर पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाठी चार्ज भी किया है। पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में भी ले लिया है।

10:45 AM- पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार द्वारा बीते कुछ सालों में किए गए सुधारों की वजह से देश के युवाओं को रिस्क लेने का साहसी मिला है। पीएम मोदी ने भाषण में कॉकरोच जनता पार्टी या सोनम वांगचुक के हालिया प्रदर्शन का कोई जिक्र नहीं किया।

10:35 AM- संसद का सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संबोधन जारी है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने देश के युवाओं का जिक्र करते हुए कहा, “मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा…”

10:25 AM- मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने की संभावना है।

10:20 AM- मॉनसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, आयकर (संशोधन) विधेयक समेत कई विधेयक पेश किए जा सकते हैं।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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