संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे की बौछार के साथ शुरू हुई है। पेगासस फोन हैकिंग विवाद, किसान आंदोलन और महंगाई समेत कई मुद्दों पर विपक्षी सांसदों का हल्लाबोल पहले ही दिन से जारी है। यहां तक कि पहले दिन लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद विस्तार में शामिल नए मंत्रियों का परिचय भी हंगामे के चलते नहीं करा पाए थे। अब दूसरे दिन भी कई मुद्दों पर हंगामे की संभावना है। इस बीच संसद भवन परिसर के बाहर टीएमसी के सांसदों ने पेगासस फोन हैकिंग विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है।

इससे पहले सोमवार को टीएमसी के सांसद महंगे पेट्रोल और डीजल के विरोध में साइकिलों से ही संसद पहुंचे थे। इसके अलावा संसद परिसर के बाहर उन्होंने प्लेकार्ड लहराकर विरोध भी दर्ज कराया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले दिन की शुरुआत में ही विपक्ष से सवालों की बौछार करने और सरकार से जवाब लेने की अपील की थी, लेकिन उनकी यह अपील काम नहीं आई। कई मुद्दों पर बहस की बजाय संसद में हंगामा ही चलता रहा है और दोनों को सदनों को स्थगित करना पड़ा था। आइए जानते हैं, आज की संसदीय कार्यवाही की अपडेट्स...

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेगासस जासूसी केस पर चर्चा के लिए पेश किया कार्य स्थगन प्रस्ताव।

पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ संसद भवन परिसर के बाहर सुबह 10:30 बजे धरना प्रदर्शन करेंगे टीएमसी के सांसद। राहुल गांधी ने की है अमित शाह के इस्तीफे की मांग।

पेगासस जासूसी कांड पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव आज राज्यसभा में देंगे बयान। सोमवार को कहा था, लोकतंत्र की छवि खराब करने को पेश की गई है यह रिपोर्ट।

Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw to make a statement on 'Pegasus Project' issue in Rajya Sabha today pic.twitter.com/4Vk1AZjWh6

पेगासस हैकिंग केस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस।

मॉनसून सेशन के दूसरे दिन संसद भवन परिसर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह।

Delhi: PM Narendra Modi & Union Home Minister Amit Shah arrive at the Parliament on the second day of the #MonsoonSession pic.twitter.com/oa6XfESG3T