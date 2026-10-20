लोकसभा में NDA 2-तिहाई बहुमत से कितना दूर? परिसीमन पर मिल सकता है इस पार्टी का साथ

बीते 13 अगस्त को संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सरकार ने इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं कराया। ऐसे में विशेष सत्र बुलाने की अटकलें हैं।

संसद की विशेष बैठक की अटकलों के बीच भाजपा की द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के साथ चल रही परोक्ष वार्ताओं को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इंडिया गठबंधन से दूर द्रमुक ने भी अब तक सरकार को कोई साफ संदेश नहीं दिया है। हालांकि, उसके द्वारा सशर्त समर्थन देने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है। अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जल्द ही सरकार एक विशेष सत्र बुला सकती है।

इस दौरान परिसीमन और उससे जुड़े महिला आरक्षण बिल पर सहमति बनानी की कोशिश की जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इससे पहले बीते 13 अगस्त को संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं कराया है।

इस बीच द्रमुक से संपर्क साधने के साथ ही भाजपा तमिलनाडु की अपनी राजनीति में भी बदलाव की तैयारी में है। पार्टी अन्नाद्रमुक के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी नए सिरे से विचार कर रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा नेता एल मुरुगन भी अब पूरी तरह से राज्य की राजनीति करेंगे। राज्य में भाजपा और अन्नाद्रमुक का गठबंधन है, लेकिन दोनों दलों को चुनावी सफलता नहीं मिल पा रही है।

गठबंधन की सरकार बना चुके हैं भाजपा-द्रमुक दूसरी ओर, टीवीके के सत्ता में आने और कांग्रेस के उसके साथ जाने से द्रमुक को भी नए साथियों की तलाश है। हालांकि, तमाम मुद्दों पर मतभेदों के चलते वह भाजपा के साथ नहीं आ पा रही है। ऐसा नहीं है कि द्रमुक भाजपा के साथ नहीं रही हो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह शामिल थी और गठबंधन का हिस्सा भी थी। इसलिए इसकी संभावनाएं बरकरार हैं।

सभी संभावनाएं खुलीं भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि चूंकि भाजपा दक्षिण की अपनी राजनीति को नए सिरे से तय कर रही है इसलिए सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। अगर भाजपा को द्रमुक का साथ मिलता है तो संसद में सरकार 2 तिहाई बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच सकती है। इससे पहले सरकार ने अप्रैल में संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन विधेयक को पास कराने की कोशिश की थी। हालांकि संविधान संशोधन का प्रावधन होने की वजह से इस बिल को पास कराने के लिए 2-तिहाई बहुमत जरूरी था। लेकिन सरकार यह आंकड़ा नहीं जुटा पाई। विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े और 230 सांसदों ने विरोध किया। हालांकि इसके बाद से लोकसभा में एनडीए की ताकत बढ़ी है।

2-तिहाई बहुमत से कितना दूर NDA? शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं और टीएमसी छोड़कर NCPI में शामिल हुए 20 सांसदों ने भी एनडीए को समर्थन देने की बात कही है। अब NDA के पास 318 सांसदों का समर्थन है। बिल पास कराने के लिए 360 वोटों की जरूरत है। अगर लोकसभा में डीएमके के 22 सांसदों ने परिसीमन विधेयक पर सरकार का साथ दिया तो NDA 2-तिहाई बहुमत के पास पहुंच सकती है। हांलाकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया गया है और सिर्फ अकटलें लग रही हैं।