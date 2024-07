LIVE UPDATES रिफ्रेश

Parliament Monsoon session 2024 LIVE: मॉनसून सेशन में नीट पर ‘हीट’ के आसार, विपक्ष के निशाने पर सरकार

Parliament Monsoon session 2024 Live: संसद में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसी सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा। मॉनसून सत्र में हंगामा होने के आसार हैं। इसमें नीट का मुद्दा गर्म रहेगा।

New Delhi: A view of the Parliament House complex on the eve of the Budget session, in New Delhi, Sunday, July 21, 2024. (PTI Photo/Atul Yadav) (PTI07_21_2024_000179A)

Mon, 22 Jul 2024 07:57 AM Mon, 22 Jul 2024 07:57 AM इतने बिल होंगे पेश Parliament Monsoon session 2024 Live: सत्र के दौरान सरकार की ओर से छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिनमें एक 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने के लिए है। Mon, 22 Jul 2024 07:47 AM Mon, 22 Jul 2024 07:47 AM जम्मू कश्मीर के लिए बजट Parliament Monsoon session 2024 Live: इस मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए भी पेश होगा। यह बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। Mon, 22 Jul 2024 06:56 AM Mon, 22 Jul 2024 06:56 AM इकोनॉमिक सर्वे से शुरुआत Parliament Monsoon session 2024 Live: मॉनसून सत्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। इस सत्र में 12 अगस्त तक कुल 19 बैठकें होंगी।