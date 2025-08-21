अंत में आकर ये मत कीजिए… राज्यसभा में खड़गे की किस बात पर बिगड़ गए किरण रिजिजू?

मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बीच तीखी बहस हो गई।

गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। इस बीच सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस भी हुई है। बहस तब हुई जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी से जुड़ा विधेयक पेश कर रहे थे।

लोकसभा से पारित हो चुके इस बिल को पेश करने के दौरान विपक्ष लगातार नारेबरी कर रहा था। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट से खड़े होकर उपसभापति हरिवंश नारायण से सदन में बोलने का अवसर दिए जाने की मांग करने लगे। डिप्टी चेयरमैन ने उन्हें विषय पर बात करने की नसीहत दी। इस पर खड़गे भड़क गए। उन्होंने कहा, "जब सब मौजूद नहीं थे, तब आपने बिल पास कर दिया और अब आप हमें ही सिखा रहे हैं।”

खड़गे ने आगे कहा, “सबकी बात सुनिए। आप भले ही हमारे पॉइंट्स को खारिज कर दीजिए लेकिन इस कार्यवाही के दौरान अगर बोलने का ही अवसर नहीं देंगे तो ये गलत है।” इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपसभापति ने कहा, "अगर आप बिल पर कुछ कहना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा" खड़गे ने कहा, "आपने कहा कि सदन में क्या हो रहा है, सुनिए।" उपसभापति ने जब किसी अन्य मुद्दे पर बोलने की इजाजत नहीं दी, तब सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी उठ खड़े हुए। रिजिजू ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि खड़गे का उपसभापति पर सवाल उठाना गलत है। किरण रिजिजू ने कहा, “खड़गे जी ने चेयर पर जो भी सवाल उठाए हैं, वे गलत हैं। चेयर हमेशा बोलने का मौका देते हैं, लेकिन वे सब्जेक्ट पर बोलते ही नहीं। सभापति पर इस तरह आरोप लगाना ठीक नहीं है। खड़गे जी, यह बहुत गलत है।”