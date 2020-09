LIVE: विपक्ष के सांसदों के धरने के बीच अब राज्यसभा उपसभापति रखेंगे एक दिन का उपवास

कांग्रेस के सांसद रिपुन बोरा ने कहा कि उपसभापति हरिवंश हम सभी सांसदों से मिलने आए। वह बतौर एक साथी के तौर पर मुलाकात करने आए न कि राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर। वह हम लोगों के लिए चाय-बिस्किट लेकर आए। निलंबन के विरोध में हम लोग धरने पर बैठे हैं। हम रातभर यहीं पर थे।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से कोई भी हमसे मिलने नहीं आया। विपक्ष के कई सांसदों ने हम लोगों से मुलाकात की है। हम लोगों का धरना जारी रहेगा।

