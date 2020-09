मॉनसून सत्र LIVE: आज पांचवें दिन भी जारी है राज्यसभा की कार्यवाही

शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर किसानों के आंदोलन पर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है।

Shiv Sena MP Sanjay Raut has given Zero Hour notice in Rajya Sabha over farmers' agitation over ban on the export of onion. pic.twitter.com/StBCElcBdy