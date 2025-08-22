parliament house security breach person jumps in from wall by climbing tree संसद भवन की सुरक्षा में चूक, दीवार कूदकर घुसा एक शख्स; सुरक्षा बलों ने पकड़ा, India News in Hindi - Hindustan
संसद भवन की सुरक्षा में चूक, दीवार कूदकर घुसा एक शख्स; सुरक्षा बलों ने पकड़ा

आरोपी शख्स रेल भवन की तरफ़ से दीवार कूद कर नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था। संसद भवन में मौजूद सिक्योरिटी ने आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल सुरक्षा बल यह जानने में जुटे हैं कि आखिर यह शख्स संसद भवन में क्यों घुसना चाहता था।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 10:43 AM
संसद भवन की सुरक्षा में आज सुबह सेंध लगने की खबर है। जानकारी मिली है कि एक शख्स पेड़ के सहारे दीवार कूद कर संसद भवन में घुस गया। इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उसकी पहचान अब तक उजागर नहीं की गई है। यह शख्स सुबह 6:30 बजे संसद भवन में घुस गया। आरोपी शख्स रेल भवन की तरफ़ से दीवार कूद कर नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था। संसद भवन में मौजूद सिक्योरिटी ने आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल सुरक्षा बल यह जानने में जुटे हैं कि आखिर यह शख्स संसद भवन में क्यों घुसना चाहता था।

राज्यसभा के एक अधिकारी ने भी शख्स के संसद भवन परिसर में कूदने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह जानकारी नहीं मिली है कि यह शख्स क्यों संसद भवन के अंदर घुस आया। संसद की दीवार के बगल में लगए एक पेड़ पर पहले यह व्यक्ति चढ़ा था और फिर दीवार पर पहुंच गया और अंदर कूद आया।

