संसद भवन की सुरक्षा में चूक, दीवार कूदकर घुसा एक शख्स; सुरक्षा बलों ने पकड़ा

संसद भवन की सुरक्षा में आज सुबह सेंध लगने की खबर है। जानकारी मिली है कि एक शख्स पेड़ के सहारे दीवार कूद कर संसद भवन में घुस गया। इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उसकी पहचान अब तक उजागर नहीं की गई है। यह शख्स सुबह 6:30 बजे संसद भवन में घुस गया। आरोपी शख्स रेल भवन की तरफ़ से दीवार कूद कर नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था। संसद भवन में मौजूद सिक्योरिटी ने आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल सुरक्षा बल यह जानने में जुटे हैं कि आखिर यह शख्स संसद भवन में क्यों घुसना चाहता था।