सांसदों की किस आदत से नाराज हुए PM, खरगे की क्या है मांग; जानें संसद में क्या-क्या हुआ

संक्षेप:

प्रधानमंत्री की यह चेतावनी उन रिपोर्टों के बीच आई है जिनमें सांसदों की कम उपस्थिति पर चिंता जताई गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

Feb 04, 2026 06:50 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
संसद का भजट सत्र न केवल विधायी कार्यों, बल्कि गलियारों में होने वाली दिलचस्प राजनीतिक चर्चाओं और शीर्ष नेतृत्व के कड़े रुख के लिए भी चर्चा में है। मंगलवार को संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष के बीच जहां एक ओर विकास कार्यों को लेकर नोकझोंक देखी गई, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को सदन की गरिमा बनाए रखने का पाठ पढ़ाया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद भवन के प्रवेश द्वार पर उस समय एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिली जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की मुलाकात हुई। नायडू सीढ़ियों पर अपनी कार का इंतजार कर रहे थे, तभी खरगे वहां पहुंचे। जैसे ही मंत्री ने खरगे का अभिवादन किया, कांग्रेस अध्यक्ष ने तुरंत कर्नाटक के कलबुर्गी हवाई अड्डे का मुद्दा उठा दिया। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर से इस हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं निलंबित हैं। खरगे ने इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए जवाब मांगा। हालांकि नायडू ने आश्वासन दिया कि यह मंत्रालय की प्राथमिकता सूची में है और सेवाएं जल्द बहाल होंगी, लेकिन खरगे इतने पर नहीं रुके। उन्होंने सीधे सवाल किया, "मुझे बताइए, कितने दिनों में?"

मंत्री द्वारा बार-बार जल्द ही का आश्वासन देने के बाद ही खरगे सदन के भीतर गए। यह वाकया दर्शाता है कि विपक्ष क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है।

सदन में बिताएं समय सांसद; PM मोदी ने चेताया

संसद की कार्यवाही के प्रति गंभीरता दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए (NDA) संसदीय दल की बैठक में सांसदों को सख्त लहजे में हिदायत दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि कई सांसद सदन की कार्यवाही के दौरान सदन के भीतर रहने के बजाय कैफेटेरिया या अन्य जगहों पर समय बिताते हैं। सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने सांसदों को सचेत करते हुए कहा, "जनता ने आपको सदन के भीतर रहने, उनके मुद्दों को उठाने और कार्यवाही में सक्रिय भागीदार बनने के लिए चुना है। सांसदों को अपना अधिकतम समय सदन के अंदर बिताना चाहिए न कि बाहर कैफेटेरिया में।"

प्रधानमंत्री की यह चेतावनी उन रिपोर्टों के बीच आई है जिनमें सांसदों की कम उपस्थिति पर चिंता जताई गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

बीजेपी सांसद ने क्यों जताई नाराजगी?

राज्यसभा में मंगलवार को उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई जब बीजेजी सांसद देबाशीष सामंतराय ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित न किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सीधे राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को संबोधित करते हुए कटक प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती से जुड़ा है। 23 जनवरी को कटक में 'नेताजी संस्कृति भवन' के उद्घाटन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन स्वयं मुख्य अतिथि थे। सामंतराय का तर्क था कि वे उसी जिले से पूर्व विधायक और वर्तमान में राज्य से सांसद हैं, इसके बावजूद प्रशासन ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने इसे गरिमा का उल्लंघन बताते हुए कटक प्रशासन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की मांग की।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
