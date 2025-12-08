Sansad LIVE: वंदे मातरम को लेकर संसद में आज होगी जोरदार बहस, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुरूआत

Parliament debate on Vande Mataram LIVE: भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में इस पर विशेष चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस बहस का उद्देश्य इस गीत की ऐतिहासिकता, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका और उसकी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रासंगिकता पर चर्चा करवाने की है। इसके अलावा 1937 में कांग्रेस द्वारा हटाई गई कुछ पंक्तियों को लेकर मुख्य विपक्षी दल को घेरने की भी है।

संसद की तरफ से इस मुद्दे पर बहस के लिए 10 घंटे आवंटित किए गए हैं। लोकसभा में इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वहीं, राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मोर्चा संभालेंगे। विपक्ष के तमाम नेता भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा, विमल अकोइजम, प्रनीति शिंदे, प्रशांत पडोले, चमाला रेड्डी और ज्योत्सना महंत वक्ता हो सकते हैं।