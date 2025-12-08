नेहरू से राजीव जी तक जितनी शिकायतें हैं, लिस्ट बना लीजिए; खत्म करते हैं ये सिलसिला, PM को प्रियंका की सलाह
प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और पंडित नेहरू उतने ही समय जेल में रहे; और मैं 12 महीने से सांसद हूं। प्रियंका ने आगे कहा कि अपमानों की सूची बना लीजिए, एक दिन अध्यक्ष जी से समय लेकर हम उसी पर पूरी चर्चा कर लेंगे।
वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बहस की शुरुआत की। इसके बाद कई सांसदों ने अपने विचार रखे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपना वक्तव्य दिया और सरकार के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने वंदे मातरम् को देश की आत्मा बताया और इसकी प्रशंसा की। साथ ही पूछा कि इस बहस की असली मंशा क्या है? ट्रेजरी बेंच की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव सुधारों पर बहस कराने को तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही यह बहस आई, तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बहस का दूसरा कारण पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव हैं। प्रियंका ने कहा कि सरकार असली स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका से ध्यान हटाना चाहती है। आप अतीत में जीते हैं, भविष्य के बारे में सोचने को तैयार नहीं हैं।
इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लगाए गए हर आरोप का एक-एक कर जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और पंडित नेहरू उतने ही समय (12 साल से ज्यादा) जेल में रहे; और मैं 12 महीने से सांसद हूं। प्रियंका ने आगे कहा कि अपमानों की सूची बना लीजिए, एक दिन अध्यक्ष जी से समय लेकर हम उसी पर पूरी चर्चा कर लेंगे, जिस तरह आज कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप राष्ट्रीय गीत को छोटा करने की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय गान भी तो रवींद्रनाथ टैगोर की एक बड़ी कविता का हिस्सा है, जिसके बोल भी टैगोर ने ही तय किए थे। आप नेहरू के साथ-साथ तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। असल में आप संविधान सभा पर ही सवाल उठा रहे हैं।
इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर नेहरू न होते तो न IIT होते, न IIM होते। जिन PSU को आप आज बेच रहे हैं, वे सब नेहरू जी ने ही बनवाए थे। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष द्वारा उनके कथित अपमान की लिस्ट बनाते रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी और 'परिवारवाद' पर भी वैसी ही लिस्ट बना लीजिए। आइये एक दिन पूरी चर्चा कर लें, इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर दें। फिर असली मुद्दों पर आएं, जैसे महंगाई और बेरोजगारी। सत्ता पक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए प्रियंका ने कहा कि आप सिर्फ चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितने चुनाव हार जाए, लेकिन बीजेपी और इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संसद में बैठकर लगातार लड़ेगी।