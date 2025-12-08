Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsParliament debate on Vande Mataram Priyanka Gandhi Counter PM Narendra Modi
नेहरू से राजीव जी तक जितनी शिकायतें हैं, लिस्ट बना लीजिए; खत्म करते हैं ये सिलसिला, PM को प्रियंका की सलाह

नेहरू से राजीव जी तक जितनी शिकायतें हैं, लिस्ट बना लीजिए; खत्म करते हैं ये सिलसिला, PM को प्रियंका की सलाह

संक्षेप:

प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और पंडित नेहरू उतने ही समय जेल में रहे; और मैं 12 महीने से सांसद हूं। प्रियंका ने आगे कहा कि अपमानों की सूची बना लीजिए, एक दिन अध्यक्ष जी से समय लेकर हम उसी पर पूरी चर्चा कर लेंगे।

Dec 08, 2025 04:55 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बहस की शुरुआत की। इसके बाद कई सांसदों ने अपने विचार रखे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपना वक्तव्य दिया और सरकार के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने वंदे मातरम् को देश की आत्मा बताया और इसकी प्रशंसा की। साथ ही पूछा कि इस बहस की असली मंशा क्या है? ट्रेजरी बेंच की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव सुधारों पर बहस कराने को तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही यह बहस आई, तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बहस का दूसरा कारण पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव हैं। प्रियंका ने कहा कि सरकार असली स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका से ध्यान हटाना चाहती है। आप अतीत में जीते हैं, भविष्य के बारे में सोचने को तैयार नहीं हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लगाए गए हर आरोप का एक-एक कर जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और पंडित नेहरू उतने ही समय (12 साल से ज्यादा) जेल में रहे; और मैं 12 महीने से सांसद हूं। प्रियंका ने आगे कहा कि अपमानों की सूची बना लीजिए, एक दिन अध्यक्ष जी से समय लेकर हम उसी पर पूरी चर्चा कर लेंगे, जिस तरह आज कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप राष्ट्रीय गीत को छोटा करने की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय गान भी तो रवींद्रनाथ टैगोर की एक बड़ी कविता का हिस्सा है, जिसके बोल भी टैगोर ने ही तय किए थे। आप नेहरू के साथ-साथ तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। असल में आप संविधान सभा पर ही सवाल उठा रहे हैं।

इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर नेहरू न होते तो न IIT होते, न IIM होते। जिन PSU को आप आज बेच रहे हैं, वे सब नेहरू जी ने ही बनवाए थे। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष द्वारा उनके कथित अपमान की लिस्ट बनाते रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी और 'परिवारवाद' पर भी वैसी ही लिस्ट बना लीजिए। आइये एक दिन पूरी चर्चा कर लें, इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर दें। फिर असली मुद्दों पर आएं, जैसे महंगाई और बेरोजगारी। सत्ता पक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए प्रियंका ने कहा कि आप सिर्फ चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितने चुनाव हार जाए, लेकिन बीजेपी और इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संसद में बैठकर लगातार लड़ेगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
National Hindi News priyanka gandhi vadra
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।