पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की पुस्तक आखिर क्यों नहीं छपी, लोकसभा में जिस पर हंगामा

संक्षेप: राहुल गांधी ने जैसे ही जनरल नरवणे के किताब के हिस्से पढ़ने का प्रयास किया, लोकसभा में बवाल मच गया। राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि वह जिस पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताई।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सोमवार को बवाल मच गया। दरअसल राहुल गांधी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में हिस्सा लेने के लिए उठे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे (रिटायर्ड) के एक किताब में उल्लेख किए गए संस्मरण का जिक्र करने लगे। हालांकि सत्तारूढ़ सांसदों ने इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया और नियमों का हवाला देते हुए कहा कि सदन में किसी ऐसी किताब का हवाला नहीं दिया जा सकता, जो छपी ना हो। इन सब के बीच पूर्व सैन्य प्रमुख नरवणे और उनकी यह किताब चर्चा के केंद्र में आ गई है।

बता दें कि एम एम नरवणे की किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' एक साल से ज्यादा समय से केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। बीते दिनों उनसे इसे सवाल भी पूछे गए कि आखिर उनका किताब अब तक छप क्यों नहीं पाई है। इस पर जवाब देते हुए पूर्व सैन्य प्रमुख ने कहा था कि उनका काम सिर्फ किताब लिखना है और पब्लिशर को रक्षा मंत्रालय (MoD) से इजाजत लेनी है।

जनरल नरवणे ने यह बातें एक लिटरेचर फेस्टिवल में कही थीं। यहां उनकी लेटेस्ट फिक्शनल किताब, 'द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी: ए मिलिट्री थ्रिलर' पर एडमिरल निर्मला कन्नन (रिटायर्ड) के साथ चर्चा हुई। वहीं जब फेस्टिवल में एक मेहमान ने उनसे पूछा कि उनकी किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' अभी तक क्यों नहीं छपी, तो पूर्व सेना प्रमुख ने कहा, “मेरा काम किताब लिखना और उसे पब्लिशर्स को देना था। पब्लिशर्स को MoD से इजाज़त लेनी थी। उन्होंने किताब उन्हें दे दी है। यह रिव्यू में है। यह अभी भी एक साल से ज्यादा समय से रिव्यू में है।”

लोकसभा में हंगामा इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भारी विरोध जताया। सदन में सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा देखने को मिला। सदन में गतिरोध बने रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभा की बैठक को एक घंटे के लिए स्थगित भी कर दिया।