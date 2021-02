राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। आज निर्मला सीतारमण देंगी जवाब।

Rajya Sabha proceedings chaired by M Venkaiah Naidu begin for the day



Finance Minister Nirmala Sitharaman will reply on Budget discussion in the House today. pic.twitter.com/LZDXE6Y8al