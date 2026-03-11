Parliament Session Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त हंगामा, आज अमित शाह ले सकते हैं चर्चा में हिस्सा

Parliament budget Session Live updates

Parliament Session Live Updates: संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान बुधवार को लोकसभा में जबरदस्त हंगामा होने के पूरे आसार है। सदन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। विपक्ष ने जहां ओम बिरला पर सरकार की आवाज बनने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि ओम बिरला ने कभी पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थापित कर दी गई थी। ओम बिरला को पद से हटाने पर तुला विपक्ष, चाहिए होंगे कितने वोट? बता दें कि ओम बिरला के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव बीते फरवरी माह में ही लाया गया था जिस पर लगभग 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रस्ताव पर बहस के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है, जिसके बाद इस पर सांसदों के मत लिए जाएंगे। प्रस्ताव पास कराने के लिए विपक्ष को सिंपल मेजोरिटी यानि साधारण बहुमत की आवश्यकता है।

11 Mar 2026, 08:23:45 AM IST Parliament Session Live Updates: प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला Parliament Session Live Updates: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को संसद भवन में देश में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कथित कमी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में संकट और गहराने वाला है। प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत सरकार व्यापार समझौता मामले में जिस तरह अमेरिका के सामने झुकी है, उससे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा “संकट गहराता जा रहा है। आगे और गहरायेगा। दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, इसलिए इसका असर और बढ़ेगा। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर चर्चा नहीं हो रही है।” प्रियंका ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो कभी झुके नहीं हैं और वो सच कहते हैं। राहुल गांधी अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते हैं।