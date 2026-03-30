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Parliament Session Live: नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन खत्म, आज संसद में जवाब देगी सरकार; अहम विधेयक पर भी चर्चा

Parliament Session Live: लोकसभा सचिवालय ने 'देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों' पर नियम 193 के तहत सोमवार को चर्चा सूचीबद्ध की है इस नियम के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए सरकार को जवाब देना आवश्यक है।

Parliament Session Live: नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन खत्म, आज संसद में जवाब देगी सरकार; अहम विधेयक पर भी चर्चा

संसद में जवाब देगी सरकार

Jagriti Kumari| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 30 Mar 2026 10:57 AM IST
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Parliament Session Live Updates: संसद के दोनों सदनों के लिए सोमवार का दिन अहम है जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। लोकसभा में सोमवार को देश को वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा होगी। यह चर्चा नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा दी गई 31 मार्च की समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले हो रही है।

इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने 'देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों' पर नियम 193 के तहत सोमवार को चर्चा सूचीबद्ध की है। इस नियम के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए सरकार को जवाब देना आवश्यक है। इस चर्चा की शुरुआत तेदेपा सांसद बायरेड्डी शबरी और शिवसेना सदस्य श्रीकांत शिंदे करेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि नक्सलवाद का खतरा 31 मार्च, 2026 तक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

इसके अलावा लोकसभा में आज इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल, 2025 पर भी चर्चा होनी है। 27 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बिल पर चर्चा शुरू की गई थी। यह बिल कंपनियों या व्यक्तियों के दिवालिया होने से जुड़े मामलों में होने वाली देरी को दूर करने और प्रकिया में संशोधन लाने के लिए पेश किया गया है।

30 Mar 2026, 10:57:30 AM IST

Parliament Session Live Updates:विपक्ष ने किया है विरोध

Parliament Session Live Updates: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अलग-अलग सेवा नियम व्यवस्था के मौजूदा तंत्र की जगह, विभिन्न सीएपीएफ बलों में कर्मियों को नियंत्रित करने वाला एक एकीकृत कानूनी ढांचा बनाने का प्रावधान करता है। कांग्रेस के अजय माकन ने विधेयक का विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय के छह फैसलों का हवाला दिया और विधेयक के कानून बन जाने के बाद इसके कार्यान्वयन के वित्तीय बोझ को रेखांकित किया। वहीं पार्टी के विवेक तन्खा ने कहा है कि इस विधेयक से लगभग 13,000 सेवा अधिकारियों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के खत्म होने का जोखिम है।

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30 Mar 2026, 10:38:02 AM IST

Parliament Session Live Updates: राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बिल पर चर्चा

Parliament Session Live Updates: राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) बिल, 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस बिल को पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इससे पहले विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने 25 मार्च को इस बिल को उच्च सदन में पेश किया था।

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30 Mar 2026, 10:24:09 AM IST

Parliament Session Live Updates: इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल पर भी चर्चा

Parliament Session Live Updates: लोकसभा में आज इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल, 2025 पर भी आगे की चर्चा होनी है। इससे पहले 27 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बिल पर चर्चा शुरू की गई थी। यह बिल कंपनियों या व्यक्तियों के दिवालिया होने से जुड़े मामलों में होने वाली देरी को दूर करने और प्रकिया में संशोधन लाने के लिए पेश किया गया है।

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30 Mar 2026, 10:09:23 AM IST

Parliament Session Live Updates: अमित शाह ने दी थी डेडलाइन

Parliament Session Live Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि नक्सलवाद का खतरा 31 मार्च, 2026 तक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

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