राज्यसभा चेंबर के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध है, मगर देखा गया है कि कुछ सदस्य अपने मोबाइल फोन का उपयोग सदन की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, ऐसा आचरण संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ है- राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू

There's a restriction on usage of cellular phones within Rajya Sabha chambers. It has been observed that some members are using their mobile phones to record proceedings of house while sitting in chamber such conduct is against parliamentary etiquette:RS Chairman M Venkaiah Naidu pic.twitter.com/gl9HZNyZVc