ऑनलाइन गेमिंग केवल खेल नहीं... बिल को लेकर E-स्पोर्ट्स प्लेयर्स एसोसिएशन का पीएम मोदी को पत्र

PM Modi: ऑनलाइन गेमिंग को रेग्यूलेट करने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले ई स्पोर्ट्स एसोशिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस विधेयक से जुड़ी अपनी चिंताएं साझा कीं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:23 PM
संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार द्वारा लाए गए बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को लेकर ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन गेम्स प्रोफेशन से जुड़े लोगों के ई-स्पोर्ट्स प्लेयर वेलफेयर एसोसिएशन (EPWA) ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस बिल से जुड़ी अपनी चिताएं साझा करते हुए कहा कि सरकार को बेटिंग गेम्स और स्किल आधारित गेम्स के अंतर को समझना चाहिए। गुरुवार को लिखे इस पत्र में संगठन ने विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

ईबीडब्ल्यूए ने अपने पत्र में इस बढ़ते उद्योग में रेग्यूलेशन लाने के सरकार के प्रयास के लिए उनका आभार व्यक्ति किया। इसके साथ ही उन्होंने पैसे पर आधारिक गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। ऑनलाइन पेशवर गेमर्स, ई-स्पोर्ट्स एथलीट, शतरंज खिलाड़ियों, ऑनलाइन स्ट्रीमर्स, डेवलपर्स और टूनार्मेंट आयोजकों जैसे एक व्यापक समुदाय का नेतृत्व करने वाले इस संघ ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा जो विधेयक लाया जा रहा है, वह स्किल आधारित और भाग्य आधारित गेम्स में अंतर नहीं करता है।

गेमर्स की आजीविका पर असर

पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखे गए इस पत्र में संघ ने कहा, "हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हुए लिख रहे हैं कि नए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के हमारे पूरे समुदाय के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इससे भारत के कौशल आधारित ऑनलाइन गेमिंग के भविष्य के लिए भी गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं।"

पत्र में कहा गया, “आज लाखों भारतीयों के लिए गेमिंग केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह हमारा काम और हमारी आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है।” गौरतलब है कि इस पत्र में भारत की Dota 2 टीम के कप्तान मोइन एजाज और 2018 एशियाई खेलों में ई-स्पोर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाले तीर्थ मेहता जैसे खिलाड़ियों के योगदान का भी जिक्र किया गया।

संघ ने कहा कि स्किल आधारित और भाग्य आधारित ऑनलाइन गेम्स में सरकार को अंतर करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह उन लाखों भारतीयों की आजीविका पर सीधा प्रभाव डालेगा, जो कि ई-स्पोर्ट्स, कोचिंग, स्ट्रीमिंग, टूर्नामेंट के आयोजन, कन्टेंट क्रिएशन के माध्यम से पैसा कमाते हैं।

संघ की प्रमुख चिंता

संसद द्वारा पारित किए गए इस विधेयक को लेकर ऑनलाइन खिलाड़ियों के इस संघ ने अपनी कुछ खास चिंताएँ भी जताई हैं। संघ के मुताबिक इस बैन के बाद खिलाड़ियों की आजीविका पर खतरा बढ़ जाएगा। स्किल आधारित खेलों का गलत वर्गीकरण कर दिया जाएगा। बैन की स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर गेमर्स अवैध वेबसाइट्स की ओर भी रुख कर सकते हैं। इसके अलावा इससे ई-स्पोर्ट्स में भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को भी झटका लगेगा।

ऑनलाइन खिलाड़ी संघ ने बिल पर दिए सुझाव

ऑनलाइन गेम्स को रेग्यूलेट करने वाले इस बिल को लेकर संघ ने पत्र के माध्यम से कुछ सुझाव भी दिए। एसोसिएशन ने सरकार से एक ऐसा ढांचा बनाने का आग्रह किया जो स्किल आधारित और बेटिंग गेम्स में अंतर करे। इसके अलावा यह खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा और डेटा गोपनीयता को भी सुरक्षित करे। पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि वह सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के खिलाफ नहीं है, वह इसका स्वागत करते हैं लेकिन सरकार से आग्रह है कि सभी प्रकार के गेम्स को एक जैसा मानकर बैन न लगाया जाए। सरकार को 450 मिलियन से अधिक ऑनलाइन गेमर्स वाले एक उद्योग को रोकने से पहले विचार करना चाहिए।

इससे पहले संसद में ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक,2025 को पेश करते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है, जिससे बचने के लिए यह विधेयक लाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम’ आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है और कई ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें इसकी लत लग जाती है तथा वह जिदंगी भर की बचत (ऑनलाइन) गेम में उड़ा देते हैं। इसके कारण कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं और कई आत्महत्याएं होती हैं।

