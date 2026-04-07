कोलकाता एयरपोर्ट पर खड़ा था इंडिगो का विमान, कैटरिंग ट्रक इंजन से जा टकराया
रिपोर्ट में बताया गया कि यह हादसा एयरपोर्ट के बे नंबर 51 पर हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कैटरिंग वाहन स्टार्ट करते समय अचानक आगे की ओर बढ़ गया, जिससे वह सीधे विमान के इंजन से जा टकराया।
इंडिगो के एक पार्क किए गए विमान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर दुर्घटना का सामना करना पड़ा। यह घटना मंगलवार को तब हुई जब एक कैटरिंग ट्रक विमान के इंजन से टकरा गया। इस टक्कर के कारण विमान को मामूली नुकसान पहुंचा, हालांकि घटना के समय विमान खड़ा हुआ था।
बताया गया कि यह हादसा एयरपोर्ट के बे नंबर 51 पर हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कैटरिंग वाहन स्टार्ट करते समय अचानक आगे की ओर बढ़ गया, जिससे वह सीधे विमान के इंजन से जा टकराया। अचानक इस मूवमेंट के कारण विमान को नुकसान हुआ, लेकिन स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई।
किसी के घायल होने की सूचना नहीं
इस घटना में किसी भी यात्री या स्टाफ के घायल होने की खबर नहीं है, क्योंकि विमान उस समय ऑपरेट नहीं हो रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल एयरलाइन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है, जबकि इस तरह की घटनाओं को लेकर सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाती है। हाल के समय में विमानन क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनकी जांच के बाद कदम उठाना जरूरी है।
इंडिगो की ओर से जारी बयान में कहा गया, '7 अप्रैल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर खड़े एक विमान से एप्रन पर चल रहा थर्ड-पार्टी मानव रहित वाहन टकरा गया। इस घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। विमान को फिलहाल ग्राउंड कर दिया गया है और उसे दोबारा ऑपरेशन के लिए इजाजत देने से पहले उसकी जांच और आवश्यक मरम्मत की जा रही है। एयरलाइन अधिकारियों के साथ मिलकर इस घटना की जांच करेगी। यह विमान कोलकाता से गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट 6E 6663 के रूप में संचालित होने वाला था, जिसके लिए अब एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था कर दी गई है।'