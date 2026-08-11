पूरी टीम के साथ ढाका पहुंचे RAW चीफ, PM तारिक संग बैठक; पाकिस्तान के अरमानों पर फिरा पानी

बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात कर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। RAW चीफ पराग जैन भी सुरक्षा वार्ता के लिए ढाका में मौजूद हैं।

ढाका पहुंचे RAW चीफ पराग जैन, तो इधर भारतीय उच्चायुक्त संग बैठक में PM तारिक रहमान ने रख दी बड़ी मांग

भारत-बंगलादेश के रिश्तों में नरमी के संकेत मिले हैं। भारत ने अचानक बांग्लादेश के साथ हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू किया है। सोमवार को पहली बैठक में प्रधानमंत्री तारिक रहमान से भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने मुलाकात की, जबकि लगभग इसी समय भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पराग जैन ने बंगलादेशी खुफिया अधिकारियों के साथ बातचीत की।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में की गई टिप्पणी पर ढाका की नाराजगी के ठीक पांच दिन बाद ये बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। रहमान ने भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात के दौरान शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। इसके साथ ही, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए 'अनुकूल माहौल' बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है।

हसीना के प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश का सख्त रुख भारतीय उच्चायुक्त का पदभार संभालने के बाद दिनेश त्रिवेदी की पीएम तारिक रहमान के साथ यह पहली आधिकारिक मुलाकात थी। बैठक के बाद बांग्लादेश पीएमओ (PMO) ने एक बयान जारी कर कहा, "बांग्लादेश ने उम्मीद जताई है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाएगा।"

गौरतलब है कि शेख हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और उनकी पार्टी 'अवामी लीग' पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 5 अगस्त, 2024 को हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद देश छोड़ने को मजबूर हुईं हसीना पिछले दो साल से भारत में रह रही हैं।

पांच दिन पहले ही, हसीना ने नई दिल्ली के 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' में एक ऑडियो लिंक के जरिए मीडिया से बात की थी। इसमें उन्होंने संभवतः इसी साल दिसंबर में स्वदेश लौटने की योजना का जिक्र किया था, जिससे बांग्लादेश में भारी आक्रोश फैल गया है।

भारत का स्पष्टीकरण और रॉ (R&AW) चीफ का दौरा

शेख हसीना के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें "फरार और सजायाफ्ता जनसंहारक" करार दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने खुद को हसीना के इस कार्यक्रम से अलग कर लिया था। भारत ने साफ कहा था कि इस आयोजन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और वह उनके बयानों का समर्थन नहीं करता है।

इस बीच, त्रिवेदी और रहमान की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारतीय खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी बांग्लादेश दौरे पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस दल का नेतृत्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के प्रमुख पराग जैन कर रहे हैं।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को ढाका पहुंचा और वे बांग्लादेश की प्रमुख खुफिया एजेंसी डीजीएफआई (DGFI) के अधिकारियों के साथ सुरक्षा वार्ता कर रहे हैं।

युवा नेता उस्मान हादी के हत्यारों को वापस भेजने की उठी मांग बांग्लादेश पीएमओ के मुताबिक, सोमवार की बैठक में 2024 के छात्र विद्रोह के प्रमुख युवा नेता रहे शहीद उस्मान हादी की हत्या में शामिल दो बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने का अनुरोध भारत से दोहराया गया है।

इन दोनों आरोपियों को इसी साल 8 मार्च को पश्चिम बंगाल के बनगांव इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उस्मान हादी हसीना को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। 12 दिसंबर 2025 को ढाका में उनके सिर में गोली मार दी गई थी, जिसके बाद 18 दिसंबर 2025 को सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था।

संबंध सुधारने की कोशिश और पीएम मोदी का जिक्र दिनेश त्रिवेदी ने इस मुलाकात को 'फलदायक' बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश न केवल सीमाएं बल्कि सपने भी साझा करते हैं। त्रिवेदी ने सितंबर में होने वाले ब्रिक्स (BRICS) नेताओं के आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम तारिक रहमान को भारत की ओर से दिए गए निमंत्रण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अच्छे संबंध दोनों देशों के लिए 'विन-विन' स्थिति होगी। भारतीय दूत ने पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान दोनों को 'जमीनी नेता' बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि जब दोनों नेता मिलेंगे तो दोनों देशों के बीच के कई मसले सुलझ जाएंगे। इस अहम बैठक के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर भी मौजूद थे। इसके अलावा त्रिवेदी ने बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद से भी अलग से मुलाकात की है।

पाकिस्तान के अरमानों पर पानी? भारत की विदेश खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ पराग जैन की ढाका यात्रा मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक समीकरण बदले हैं और वहां पाकिस्तान की दखलअंदाजी तथा प्रभाव बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में पराग जैन के नेतृत्व में चार सदस्यीय उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का ढाका पहुंचना सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को फिर से मजबूत करने और आपसी विश्वास बहाल करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।