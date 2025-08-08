Pappu Yadav Supports Rahul Gandhi on Election Commission Issue Says Even If Have to Jail Will Go सैयां भये कोतवाल, अब डर काहे का; राहुल गांधी के सपोर्ट में पप्पू यादव, बोले- जेल जाना पड़ा तो भी जाएंगे, India News in Hindi - Hindustan
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि अगर देश की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी को एक लाख बार जेल जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। साथ ही, उन्होंने इस मुद्दे पर ‘सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का’ जैसे मुहावरों का भी इस्तेमाल किया।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:54 PM
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर पिछले कई चुनावों में धांधली करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली में राहुल ने कथित सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद इसपर सियासी संग्राम छिड़ गया। जहां चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है, वहीं, बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमलावर है। इस बीच, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि अगर देश की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी को एक लाख बार जेल जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। साथ ही, उन्होंने इस मुद्दे पर सैंया भये कोतवाल तो डर काहे जैसे मुहावरों का भी इस्तेमाल किया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा, ''चोर मचाए शोर, सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का... राहुल गांधी और पप्पू यादव चुनाव आयोग से डर जाएंगे क्या? संविधान बचाने और देश की रक्षा के लिए राहुल गांधी एक लाख बार जेल जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। चोरी नहीं छिपेगी, जो चोरी की उसका जवाब देना पड़ेगा।'' राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से चुनावों में ‘‘बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी’’ करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने दावे के पक्ष में कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान आंकड़ों के विश्लेषण का हवाला दिया और कहा कि यह ‘संविधान के खिलाफ अपराध’ था।

अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाने पर चर्चा

वहीं, कांग्रेस राहुल गांधी द्वारा निर्वाचन आयोग और भाजपा के खिलाफ ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाए जाने के बाद सोमवार को इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेगी। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को बताया कि इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में शाम 4.30 बजे पार्टी महासचिव, विभिन्न राज्यों के प्रभारी और सहयोगी संगठनों के प्रमुखों की बैठक होगी। उन्होंने कहा, ‘‘जिस प्रकार बापू (महात्मा गांधी) ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमें ‘करो या मरो’ का नारा दिया था, उसी प्रकार आज हमें भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए उसी प्रकार ‘करो या मरो’ के मिशन पर चलना होगा।’’

