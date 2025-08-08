सैयां भये कोतवाल, अब डर काहे का; राहुल गांधी के सपोर्ट में पप्पू यादव, बोले- जेल जाना पड़ा तो भी जाएंगे

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि अगर देश की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी को एक लाख बार जेल जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। साथ ही, उन्होंने इस मुद्दे पर ‘सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का’ जैसे मुहावरों का भी इस्तेमाल किया।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर पिछले कई चुनावों में धांधली करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली में राहुल ने कथित सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद इसपर सियासी संग्राम छिड़ गया। जहां चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है, वहीं, बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमलावर है। इस बीच, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि अगर देश की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी को एक लाख बार जेल जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। साथ ही, उन्होंने इस मुद्दे पर सैंया भये कोतवाल तो डर काहे जैसे मुहावरों का भी इस्तेमाल किया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा, ''चोर मचाए शोर, सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का... राहुल गांधी और पप्पू यादव चुनाव आयोग से डर जाएंगे क्या? संविधान बचाने और देश की रक्षा के लिए राहुल गांधी एक लाख बार जेल जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। चोरी नहीं छिपेगी, जो चोरी की उसका जवाब देना पड़ेगा।'' राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से चुनावों में ‘‘बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी’’ करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने दावे के पक्ष में कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान आंकड़ों के विश्लेषण का हवाला दिया और कहा कि यह ‘संविधान के खिलाफ अपराध’ था।