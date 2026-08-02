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वो चाकू लेकर मुझे मारने आया था, पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल; हिरासत में हमलावर

By Niteesh Kumar
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घटना के बारे में पप्पू यादव ने दावा किया, 'बाबा लोग रोज कह रहे हैं कि मुझे मार दो, जला दो, हम 51 लाख रुपये देंगे। हमने उसे (हमलावर) पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन मैं बच गया।'

Pappu Yadav shoe thrown in Delhi There was a plot to kill me but I survived
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर पीसी के दौरान हमले की कोशिश।

राजधानी दिल्ली में रविवार को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारी बवाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्णिया सांसद के ऊपर चाकू से हमले की कोशिश की गई। घटना को लेकर पप्पू यादव ने दावा किया, 'मेरे घर में किसी ने घुसकर हमला किया। क्या अब लोग हमसे मिलने भी नहीं आ सकते? चाकू लेकर मारने आया था। बाबा लोग रोज कह रहे हैं कि मुझे मार दो, जला दो, हम 51 लाख रुपये देंगे। हमने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन मैं बच गया।'

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सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कई FIR दर्ज कराई हैं। मेरे वकील भी यहां मौजूद हैं। मैं डरूंगा नहीं। अगर कोई मुझे मारना चाहता है, तो मार दे। पप्पू यादव के एक समर्थक ने कहा, 'पप्पू यादव एक जननेता हैं। वे 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं। वो हमलावर था। जैसे ही उसने पीछे से चाकू निकाला, हम लोगों ने उसे मिलकर पकड़ लिया।' हमलावर को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

पप्पू यादव ने घटना के बारे में क्या बताया

पप्पू यादव ने कहा, 'मैं जनता के बीच घिरा हुआ था। सभी मीडिया के साथी मौजूद थे, वार्ता हो ही रही थी उतने में ये हुआ। मुझे मारने की साजिश तो चल ही रही है। कई बाबा मुझे जलाने-मारने की बात कर रहे हैं। अगर वहां पर इतने लोग मौजूद नहीं होते तो आज मैं खत्म हो जाता। कल रात ही मेरे परिजनों को भी परेशान किया गया है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। 200 किलोग्राम सोना और चांदी कहां गया? ये सवाल जरूरी हैं।' उन्होंने कहा, 'दिल्ली पुलिस काफी काबिल है। मैं बहुत दिनों से सुरक्षा की मांग कर रहा हूं। कई बाबा मुझे मारने की बातें कर रहे हैं। क्या कोई साधु इस तरह की बातें करेगा? मैंने कौन सा पाप किया है?'

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पप्पू यादव के वकील ने कहा, 'आज की घटना बहुत निंदनीय है। ये दिल्ली पुलिस की विफलता दिखाती है। दिल्ली पुलिस की षड्यंत्रगर्दी दिखाती है कि कैसे दिल्ली पुलिस सत्ता पक्ष के साथ मिलकर 6 बार चुने गए सांसद के खिलाफ षड्यंत्र में सहयोग कर रही है। इसे पुलिस की विफलता कहें या संयोग कहें या क्या कहें। पिछले दो दिनों से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं कि 6 बार के चुने हुए सांसद के खिलाफ किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके खिलाफ ट्विटर पर खुलेआम ट्वीट किए जा रहे हैं।'

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद के वकील ने कहा कि आज इतनी शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से पूर्ण आश्वासन दिया गया। यह कहा गया कि पूर्ण सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर मुट्ठी भर 3 या 4 पुलिस कर्मी मौजूद थे। इसके बाद मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में जिस तरह से यहां चाकू चलाया गया, वो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए।

मौके पर मौजूद मीडिया कन्वीनर ने क्या कहा

पप्पू यादव के मीडिया कन्वीनर झड़प के समय मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'मैं वहां मौजूद था। हमलावरों ने पहले चप्पल निकाली और उसे फेंका। जब हमला करने के लिए चाकू निकाला गया, तो हमारे समर्थकों और साथियों ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की। मैं आगे बढ़ा और हमलावर और पप्पू यादव के बीच खड़ा हो गया। मुझे बुरी तरह पीटा गया। दिल्ली पुलिस खड़ी रही और उन्होंने ऐसा होने दिया। ये लोग प्रयागराज पार्ट टू करने आए थे। वे आज अतीक अहमद वाली घटना को दोहराने आए थे। दो-तीन लोगों का सामना करते हुए मुझे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि मैं बेहोश हो गया। मेरे साथी मुझे मौके से दूर ले गए। मुझे और कोई जानकारी नहीं है।'

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सांसद के मीडिया कन्वीनर ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमलावरों को ले गई, इसलिए उन्हें सही संख्या पता होगी। मैं ही था जिसने आज सुबह DCP से मुलाकात की थी और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी कि सांसद आज आ रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां मिल रही हैं। यह सब जानने के बावजूद, उन्होंने यहां केवल तीन या चार पुलिसकर्मी तैनात किए। वे भी बस गुंडों की सुरक्षा कर रहे थे। एक भी पुलिसकर्मी पप्पू यादव को बचाने के लिए आगे नहीं आया। कैमरों के पीछे लोग छिपे हुए थे, तीन या चार लोग। अचानक किसी ने चाकू निकाला, किसी और ने चप्पल और सांसद ही निशाने पर थे, कोई और नहीं।'

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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