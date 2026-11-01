संतों के साथ महारैली में पहुंचे पप्पू यादव, बोले- बीजेपी वाले तो राम को भगवान ही नहीं मानते
दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली में बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव भी पहुंचे हैं। वह संतों के साथ दिखाई दिए। पप्पू यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग राम को मानते ही नहीं हैं।
अपने बेधड़क अंदाज और बयानों के लए जाने जाने वाले बिहार के दिग्गज नेता और सांसद पप्पू यादव भी विपक्ष की महारैली में पहुंचे हैं। हमेशा की तरह उनका अंदाज इस बार भी निराला है। उनके साथ बहुत सारे साधु-संत भी दिखाई दिए। लाइव हिन्दुस्तान के रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोग ना तो राम को भगवान मानते हैं और ना ही कृष्ण को।
पप्पू यादव ने कहा, कोई कह दे कि हम कृष्ण के वंशज हैं बस हो गए हिंदू। हम शिव के राम के वंशज हैं, हो गए हिंदू। ये तो राम को भगवान मानते ही नहीं। हेडगेवार गीता और रामायण को मानते ही नहीं थे। पप्पू यादव ने कहा, ये लोग अंग्रेजों के दलाल हैं। राम जी आए त्रेता में और ये लोग कलयुग में। ये कैसे राम को ला सकते हैं?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सहित इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के कई अन्य नेताओं के रैली को संबोधित करे 'वोट चोरी' के मुद्दे पर अपने विचार रख सकते है।
दिल्ली पुलिस ने भी रैली के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। इस तरह से यातायात संबंधी व्यवस्था आज सुबह 10 बजे से लागू हो गई है और शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी। लोगों को इस दौरान निर्धारित मार्गों पर यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।
सुरक्षा योजना में ड्रोन से निगरानी, शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरे, दंगा नियंत्रण वाहन और एक समर्पित नियंत्रण कक्ष शामिल हैं। विभिन्न जिलों के पुलिसकर्मियों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को मिंटो ब्रिज से आयोजन स्थल तक के मार्ग और रामलीला मैदान के भीतर तैनात किया गया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें