धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ थाने पहुंच गए पप्पू यादव, दर्ज करवा दी शिकायत
श्रीकृष्ण को लेकर कथा के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर पप्पू यादव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि उनसे बयान दिलवाया गया है।
भगवान कृष्ण को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के 'विवादित' बयान को लेकर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने संसद मार्ग थाने पहुंचकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बागेश्वर बाबा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह भगवान कृष्ण और श्रीराम की तुलान कर रहे थे और कुछ भाव भंगिमाएं बनाकर उनका मजाक बना रहे थे। हालांकि बाद में सफाई देते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है। वह केवल भावपूर्ण अभिव्यक्ति कर रहे थे।
पप्पू यादव ने कहा, हम चाहते हैं कि इनपर एफआईआर हो। इन लोगों की परीक्षा तब इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। इन्होंने 140 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत की हैं. जब सबपर कानून है तो इनपर कोई कानून क्यों नहीं है। पहले ये धर्म को बांट रहे थे और अब धर्म में भी बांट रहे हैं। उनसे किसी राजनीतिक दल ने यह करवाया है। कृष्ण हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा, केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा।
शास्त्री ने एक वीडियो जारी करके कहा, उनकी मंशा भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के बीच किसी तरह का अंतर बताने की नहीं थी और यदि उनकी बातों से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा चाहते हैं।
धीरेंद्र कृष्ण ने क्या कहा था?
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित रामकथा के दौरान शास्त्री ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना करते हुए कहा था कि श्रीराम सीधे हैं, जबकि श्रीकृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं।उन्होंने श्रीकृष्ण की त्रिभंग मुद्रा, बांसुरी और वृंदावन का उल्लेख करते हुए अयोध्या और वृंदावन की तुलना भी की थी।
उनकी इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मथुरा-वृंदावन के संतों और कृष्ण भक्तों ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों समान रूप से पूजनीय हैं और उनकी तुलना इस तरह करना उचित नहीं है। विवाद के बाद शास्त्री ने केन्या के नैरोबी से सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर सफाई दी।
उन्होंने कहा, ''उनकी टिप्पणी भक्ति परंपरा और ब्रज की प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति के संदर्भ में थी। उनका उद्देश्य किसी भगवान का अपमान करना या दोनों के बीच भेद करना नहीं था।' बाबा बागेश्वर के रूप में मशहूर शास्त्री ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण एक ही परम सत्ता के स्वरूप हैं। उन्होंने स्वयं को भगवान श्रीकृष्ण का भक्त बताते हुए कहा कि वह भागवत कथा भी करते हैं और कृष्ण भक्ति में उनकी पूरी आस्था है। उन्होंने कहा कि भावावेश में कही गई बात से यदि किसी को ठेस पहुंची है तो वह विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगते हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें