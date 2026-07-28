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इमरजेंसी से कम भी नहीं...सरकार बदलेगी; जब सदन में 'इमरजेंसी' पर भिड़ गए किरेन रिजिजू और अखिलेश यादव

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लोकसभा में पेपर लीक के मुद्दे पर बहस के दौरान अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आमने-सामने आ गए। रिजिजू ने पूछा कि आंदोलन के बाद बिल लाना बेहतर है या इमरजेंसी लगाना? इस पर अखिलेश ने दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई को इमरजेंसी से कम नहीं बताया और सरकार बदलने का दावा किया।

लोकसभा में मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अखिलेश यादव ने सरकार पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हमला बोलने का आरोप लगाया, जबकि रिजिजू ने आपातकाल का जिक्र कर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं यही नौजवान हमारे लिए आपदा न बन जाएं। शिक्षा सच्ची होगी तो तरक्की भी पक्की होगी। उन्होंने पूछा कि 2024 में भी बिल लाया गया था, फिर भी पर्चा क्यों लीक हुआ? बिल लेकर क्यों आना पड़ा, यह बताएं।

इस पर किरेन रिजिजू ने टोका और कहा कि आप बता दीजिए कि आंदोलन के बाद बिल लेकर आना अच्छा है या आंदोलन को कुचलने के लिए इमरजेंसी लगा देना अच्छा है? इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि हमने इमरजेंसी नहीं देखी है, लेकिन दिल्ली में देखा है। आंसू गैस के गोले और लकड़ी पर कील जैसा कुछ लगाया गया था, जिसमें करेंट भी था। दिल्ली में जो हुआ, वह भी इमरजेंसी से कम नहीं था। अगर इमरजेंसी याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और इस बार भी परिवर्तन होगा। चढ़ावा चोरी, गुप्तदान भी चोरी हुआ है। भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे।

इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों पर हमला किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक लाख से अधिक प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए। पहले सात लाख से अधिक स्कूल थे, अब छह लाख के करीब रह गए हैं। माध्यमिक स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। 69 हजार शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ। युवाओं के भविष्य और नौकरियों पर चोट की गई है ताकि गरीब परिवारों के बच्चे आगे न बढ़ सकें। सबसे अधिक पिछड़ों का अधिकार छीना गया है।

अखिलेश यादव ने बोर्ड परीक्षाओं और नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा कि 10वीं-12वीं के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। नीट के जिन बच्चों ने जान दी, उनकी अपनी और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। अगर कोई यूनिवर्सिटी बन भी गई तो उसे तोड़ने पर आमादा हैं। यह सरकार नफरत की राजनीति कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर 20 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक परिवार में पांच लोग मानें तो एक करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। 20 परीक्षाएं लीक हो गईं। यूपी टीईटी का तीन बार पेपर लीक हुआ। जहां से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, उस यूपी में भी पेपर लीक हो रहा है। एनटीए में सब आउटसोर्स कर दिया गया है। कहीं पूरी सरकार ही आउटसोर्स न हो जाए।

अखिलेश यादव ने युवाओं के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आंदोलन में जीत के बाद नारा लगा- सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सरकार झुकी। कई वर्षों से नकारात्मक राजनीति करने वाली इस सरकार ने हजारों करोड़ रुपये नकारात्मक प्रचार पर खर्च किए, लेकिन युवा पीढ़ी ने उसे झुका दिया। उन्होंने कहा कि सदन में उन विषयों को क्यों नहीं रखा जा रहा है, जिन पर सहमति बनी थी।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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