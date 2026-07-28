इमरजेंसी से कम भी नहीं...सरकार बदलेगी; जब सदन में 'इमरजेंसी' पर भिड़ गए किरेन रिजिजू और अखिलेश यादव

लोकसभा में पेपर लीक के मुद्दे पर बहस के दौरान अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आमने-सामने आ गए। रिजिजू ने पूछा कि आंदोलन के बाद बिल लाना बेहतर है या इमरजेंसी लगाना? इस पर अखिलेश ने दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई को इमरजेंसी से कम नहीं बताया और सरकार बदलने का दावा किया।

लोकसभा में मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अखिलेश यादव ने सरकार पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हमला बोलने का आरोप लगाया, जबकि रिजिजू ने आपातकाल का जिक्र कर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं यही नौजवान हमारे लिए आपदा न बन जाएं। शिक्षा सच्ची होगी तो तरक्की भी पक्की होगी। उन्होंने पूछा कि 2024 में भी बिल लाया गया था, फिर भी पर्चा क्यों लीक हुआ? बिल लेकर क्यों आना पड़ा, यह बताएं।

इस पर किरेन रिजिजू ने टोका और कहा कि आप बता दीजिए कि आंदोलन के बाद बिल लेकर आना अच्छा है या आंदोलन को कुचलने के लिए इमरजेंसी लगा देना अच्छा है? इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि हमने इमरजेंसी नहीं देखी है, लेकिन दिल्ली में देखा है। आंसू गैस के गोले और लकड़ी पर कील जैसा कुछ लगाया गया था, जिसमें करेंट भी था। दिल्ली में जो हुआ, वह भी इमरजेंसी से कम नहीं था। अगर इमरजेंसी याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और इस बार भी परिवर्तन होगा। चढ़ावा चोरी, गुप्तदान भी चोरी हुआ है। भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे।

इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों पर हमला किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक लाख से अधिक प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए। पहले सात लाख से अधिक स्कूल थे, अब छह लाख के करीब रह गए हैं। माध्यमिक स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। 69 हजार शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ। युवाओं के भविष्य और नौकरियों पर चोट की गई है ताकि गरीब परिवारों के बच्चे आगे न बढ़ सकें। सबसे अधिक पिछड़ों का अधिकार छीना गया है।

अखिलेश यादव ने बोर्ड परीक्षाओं और नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा कि 10वीं-12वीं के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। नीट के जिन बच्चों ने जान दी, उनकी अपनी और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। अगर कोई यूनिवर्सिटी बन भी गई तो उसे तोड़ने पर आमादा हैं। यह सरकार नफरत की राजनीति कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर 20 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक परिवार में पांच लोग मानें तो एक करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। 20 परीक्षाएं लीक हो गईं। यूपी टीईटी का तीन बार पेपर लीक हुआ। जहां से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, उस यूपी में भी पेपर लीक हो रहा है। एनटीए में सब आउटसोर्स कर दिया गया है। कहीं पूरी सरकार ही आउटसोर्स न हो जाए।