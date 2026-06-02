अभिषेक बनर्जी पर हमले से घबराए TMC नेता, लोगों को जाकर लौटा रहे जबरन वसूला पैसा
शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके सोनारपुर में दुर्व्यवहार किया गया, जहां गुस्साई भीड़ ने उन पर अंडे और पत्थर फेंके। वह चुनाव बाद की कथित हिंसा में मारे गए एक तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मिलने वहां गए थे।
लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल में हलचल जारी है। खबर है कि इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने लोगों से की गई जबरन वसूली को लौटाना शुरू कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि कई नेता क्षेत्र से गायब हैं, तो उनके घर से रिश्तेदार पहुंचकर लोगों को रुपया वापस लौटा रहे हैं। सांसद बनर्जी को सोनापुर दौरे पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था।
लोगों को बुलाकर लौटाया पैसा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बंगाल के कूच बिहार जिले में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर लोगों को पैसा लौटाया है। ये पैसा कट मनी या जबरन वसूली के जरिए इकट्ठा किया गया था। खबर है कि पैसा लौटाने की प्रक्रिया एक खेत में की गई। खास बात है कि जो नेता फरार हैं, वहां उनके रिश्तेदारों ने आकर पैसा लौटाया।
रविवार को फकिरेर कुठी इलाके में लोगों को एकजुट होते देखा गया। यहां कथित रूप से टीएणसी नेताओं ने ग्रामीणों को व्यक्तिगत रूप से पैसा लौटाया। पछागढ़ ग्राम पंचायत के बूथ अध्यक्ष तपन डे ने कई ग्रामीणों को रुपये लौटाए हैं। खबर है कि क्षेत्र के बाहुबली माने जाने वाले बाबई बरमन के बुजुर्ग पिता ने आकर ग्रामीणों को पैसे लौटाए हैं।
80 लाख रुपये की वसूली का दावा
रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी सुरेंद्र बरमन ने कहा, 'हमें जानकारी मिली है कि एक पंचायत सदस्य ने कई तृणमूल नेताओं के साथ मिलकर क्षेत्र के ग्रामीणों से 80 लाख रुपये ले लिए थे।' उन्होंने कहा, 'अब परिणामों के डर से पंचायत सदस्य खुद ही गायब है। वहीं, कुछ नेता मजबूरी में सामने आ रहे हैं और पैसा लौटा रहे हैं।'
अभिषेक बनर्जी पर हमला
शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके सोनारपुर में दुर्व्यवहार किया गया, जहां गुस्साई भीड़ ने उन पर अंडे और पत्थर फेंके। वह चुनाव बाद की कथित हिंसा में मारे गए एक तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मिलने वहां गए थे।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को डराने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया, 'पुलिस का इस्तेमाल विधायकों को धमकाने और स्थानीय प्रतिनिधियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा रहा है। यह लोकतंत्र नहीं है।' दलबदलुओं पर निशाना साधते हुए, ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल छोड़ने वाले कई नेताओं ने वर्षों तक सत्ता और पद का आनंद लिया है, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए पाला बदल रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें