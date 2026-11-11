भारतीय हो या नहीं? अब सिर्फ वोटर ID से नहीं होगा साबित; हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड (EPIC) दिखाकर कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सकता। इन दस्तावेजों को बिना किसी जांच के, सिर्फ व्यक्ति की खुद की घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है।

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा है कि सिर्फ पैन कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (वोटर आईडी/EPIC) दिखाकर कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सकता। कोर्ट ने माना कि ये दस्तावेज बिना किसी औपचारिक जांच और वेरिफिकेशन के, सिर्फ व्यक्ति की खुद की घोषणा के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसलिए जब तक इन दस्तावेजों के साथ दिए गए रिकॉर्ड और अन्य ठोस सबूत साबित न हो जाएं, तब तक इन्हें भारत की नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह फैसला जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस सुस्मिता फुकन खांड की खंडपीठ ने सुनाया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी घोषित किया था। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की राय को सही ठहराया और 2022 में दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।

क्या है पूरा मामला? दरअसल, याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था। उसने कहा कि उसके पिता भारतीय नागरिक थे, जिनका नाम इलेक्टोरल रिकॉर्ड में दर्ज था। उन्होंने लोकसभा और असेम्बली चुनाव लड़े थे और गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के निर्वाचित काउंसलर के रूप में भी काम किया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके पिता और दादा-दादी भी असम के निवासी थे। अपने दावे के समर्थन में उसने कई दस्तावेज पेश किए। इनमें 1966 और 1970 की मतदाता सूचियां शामिल थीं, जिनमें उसके अनुमानित दादा-दादी के नाम थे। इसके अलावा उसने अपने पिता का पैन कार्ड और वोटर आईडी, अपनी खुद की वोटर आईडी, राशन कार्ड और NRC आवेदन की पावती रसीद भी पेश की

इससे पहले हाई कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने दस्तावेजी सबूतों की ठीक से जांच नहीं की थी। उसने यह भी दावा किया कि उसके पिछले वकील ने उसे गलत सलाह दी थी कि पहले से पेश किए गए दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए काफी हैं। उसने कोर्ट से कहा कि मामले को वापस ट्रिब्यूनल भेजा जाए ताकि माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों सहित और गवाहों से पूछताछ की जा सके।

हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल के सामने और सबूत पेश करने के कई मौके दिए गए थे, लेकिन वह उनका इस्तेमाल नहीं कर पाई। कोर्ट ने माना कि 'गलत कानूनी सलाह' की बात बाद में सोचकर कही गई है, ताकि केस की कमियों को छुपाया जा सके। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने अपने पुराने वकील पर पेशेवर लापरवाही या गलत काम का आरोप लगाते हुए संबंधित बार काउंसिल से संपर्क नहीं किया था।

ट्रिब्यूनल द्वारा बिना सुने फैसला देने की दलील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल की ऑर्डर शीट से साफ पता चलता है कि अंतिम राय देने से पहले दोनों पक्षों को सुना गया था। बता दें कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि वह अपने पिता के साथ जरूरी कानूनी लिंक स्थापित करने में असफल रही है। ट्रिब्यूनल ने उसे 25 मार्च 1971 के बाद भारत में आई विदेशी व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया।

पैन कार्ड और वोटर आईडी सबूत नहीं हाई कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता का पैन कार्ड और वोटर आईडी, साथ ही उसके बताए गए पिता का पैन कार्ड और वोटर आईडी, नागरिकता का सबूत नहीं हैं। ये दस्तावेज आयकर विभाग और चुनाव आयोग द्वारा बिना किसी औपचारिक जांच के, सिर्फ आवेदक की खुद की घोषणा पर जारी किए जाते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के दस्तावेज उसके बताए गए माता-पिता के साथ उसका रिश्ता साबित नहीं कर पाए। एरिया सभा के प्रतिनिधि का सर्टिफिकेट उसके जारी करने वाले व्यक्ति के जरिए साबित नहीं हुआ। NRC आवेदन की पावती रसीद मूल दस्तावेज से सपोर्टेड नहीं थी। 2018 का राशन कार्ड और वोटर लिस्ट भी माता-पिता से जरूरी लिंक साबित करने में असफल रहे।

कोर्ट ने परिवार के इतिहास और वोटर रोल में दर्ज उम्र के बीच अंतर पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता के बताए गए पिता का नाम पहली बार 1997 की वोटर लिस्ट में आया, जब उनकी उम्र 50 वर्ष दर्ज थी। ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि उसके बताए गए दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में रह रहे थे।