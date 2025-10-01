केरल का समर्थन आशा की किरण... माकपा मुख्यालय में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला

राजदूत अबू शावेश ने माकपा नेताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों को लोकतांत्रिक हकों से लगातार वंचित किया जा रहा है और इसके लिए इजरायल के प्रति साम्राज्यवादी समर्थन जिम्मेदार है और वह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का उल्लंघन करता रहा है।

भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के मुख्यालय पहुंच कर फिलिस्तीनी अवाम के बारे में पार्टी के हिमायती और एकजुटता वाले रुख पर शुक्रिया जताया है। राजदूत अबू शावेश ने माकपा नेताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों को लोकतांत्रिक हकों से लगातार वंचित किया जा रहा है और इसके लिए इजरायल के प्रति साम्राज्यवादी समर्थन जिम्मेदार है और वह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का उल्लंघन करता रहा है।

माकपा नेतृत्व ने फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने भी राजदूत के साथ एक अलग बैठक में इसी रुख को दोहराया। मुख्यमंत्री विजयन ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ केरल की निरंतर एकजुटता की घोषणा करते हुए कहा कि केरल हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, और हम गाजा में अपने भाइयों और बहनों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हैं।