केरल का समर्थन आशा की किरण... माकपा मुख्यालय में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला

राजदूत अबू शावेश ने माकपा नेताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों को लोकतांत्रिक हकों से लगातार वंचित किया जा रहा है और इसके लिए इजरायल के प्रति साम्राज्यवादी समर्थन जिम्मेदार है और वह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का उल्लंघन करता रहा है।

Devendra Kasyap वार्ता, तिरुवनंतपुरमWed, 1 Oct 2025 02:26 PM
भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के मुख्यालय पहुंच कर फिलिस्तीनी अवाम के बारे में पार्टी के हिमायती और एकजुटता वाले रुख पर शुक्रिया जताया है। राजदूत अबू शावेश ने माकपा नेताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों को लोकतांत्रिक हकों से लगातार वंचित किया जा रहा है और इसके लिए इजरायल के प्रति साम्राज्यवादी समर्थन जिम्मेदार है और वह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का उल्लंघन करता रहा है।

माकपा नेतृत्व ने फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने भी राजदूत के साथ एक अलग बैठक में इसी रुख को दोहराया। मुख्यमंत्री विजयन ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ केरल की निरंतर एकजुटता की घोषणा करते हुए कहा कि केरल हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, और हम गाजा में अपने भाइयों और बहनों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार, पूर्वी येरुशलम को अपनी राजधानी बनाने वाले एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना पश्चिम एशिया में शांति के लिए आवश्यक है और इस दिशा में वैश्विक समुदाय से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया। राजदूत अबू शावेश ने इजरायली कब्जे के दौरान आयी कठिनाइयों के बारे में कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर केरल का समर्थन फिलिस्तीनियों के लिए 'आशा की किरण' है।

